Phát hiện người phụ nữ Hà Nội chi 82 tỷ đồng đầu tư vàng: Công an ra cảnh báo

Đinh Anh | 16-04-2026 - 21:38 PM | Sống

Người phụ nữ này được cam kết sẽ nhận về lợi nhuận ổn định, an toàn tuyệt đối.

Ngày 16/4, Công an TP Hà Nội đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả mạo ngân hàng nước ngoài lừa đảo đầu tư vàng trực tuyến.

Theo đó, một phụ nữ ở Hà Nội đã bị lừa đảo 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo ngân hàng nước ngoài.

Nạn nhận được giới thiệu đầu tư vàng sinh lời cao qua nền tảng giao dịch liên kết với “ngân hàng Mỹ State Street Bank”, cam kết lợi nhuận ổn định, an toàn tuyệt đối. Sau đó các đối tượng dẫn dụ nạn nhân đầu tư, nạp ít tiền thử nghiệm. Lúc này hệ thống hiển thị lợi nhuận tăng nhanh và cho rút tiền thành công nhằm củng cố niềm tin.

Khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, các đối tượng đưa ra hàng loạt lý do để yêu cầu nộp thêm tiền như: Phí đổi tiền quốc tế; Phí mở tài khoản quốc tế; Phí mở tài khoản pháp nhân; Phí bảo hiểm giao dịch; Phí phát hành hồ sơ, chứng thư tài chính; Phí thuế, phí xác minh chống rửa tiền. Sau mỗi lần nộp phí, hệ thống tiếp tục viện dẫn lý do mới để không cho rút tiền. Nạn nhân đã đầu tư vào hệ thống 82 tỷ đồng nhưng không rút được tiền ra.

Để phòng ngừa thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:
- Chỉ tham gia đầu tư tại các tổ chức tài chính được cấp phép hợp pháp.
- Không tin tưởng vào các lời mời gọi đầu tư sinh lời cao, cam kết chắc chắn có lãi.
- Tuyệt đối không chuyển tiền khi bị yêu cầu nộp phí để rút tiền hoặc “xử lý kỹ thuật”.
- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan Công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Công an TP Hà Nội﻿

