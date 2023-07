Một ngân hàng cắt giảm 1.500 nhân sự chỉ trong 3 tháng

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LPBank – LPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với một số biến động đáng chú ý.

Trong quý 2/2023, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ở mức 880 tỷ đồng, giảm 51% so với quý 2/2022. Hầu hết các mảng kinh doanh của LPBank đều không được tốt như cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần quý 2 sụt giảm 19,5% so với cùng kỳ xuống 2.450 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ cũng giảm 17,8% xuống 249 tỷ đồng. Lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 64% xuống còn 19 tỷ. Bên cạnh đó, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư bị lỗ 4,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 356 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động quý 2/2023 của LPBank ở mức 2.886 tỷ, giảm 23,4% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động vẫn tăng 10,3% lên 1.479 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro giảm 17,5% xuống 525 tỷ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt 2.446 tỷ đồng, giảm 31,8% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 1.951 tỷ đồng, giảm 31,8%. Nhìn chung nguyên nhân do thu nhập hoạt động kém khả quan. Trong các mảng kinh doanh thì mảng kinh doanh ngoại hối có lãi tích cực hơn, đạt 164 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng 334% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của LPBank đạt 350.243 tỷ đồng, tăng 6,9% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 7,6% lên 253.392 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 3,8% lên 224.126 tỷ đồng.

Nợ xấu nhà băng này tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm lên 5.656 tỷ đồng, chủ yếu do nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 80% lên 2.438 tỷ. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tăng từ 1,46% hồi đầu năm lên 2,23%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu sụt giảm từ 142% xuống 78%.

Báo cáo tài chính của ngân hàng cũng cho biết, tại ngày 30/6/2023, ngân hàng có 10.818 nhân viên, giảm tới 1.464 nhân sự so với cuối tháng 3/2023 và 1.385 nhân sự so với cuối tháng 12/2022.

Theo giải trình của LPBank về kết quả lợi nhuận, ngân hàng cho rằng tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, do đó đã tác động đến hoạt động kinh doanh của nhiều cá nhân và hoanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh tế, trong đó có ngành ngân hàng.

LPBank cho biết đã triển khai các chính sách, gói hỗ trợ lãi suất cho vay và giảm phí, lệ phí cho khách hàng. Trong bối cảnh lãi suất đầu vào huy động tăng cao nên ảnh hưởng một phần đến biên lãi ròng (NIM). Do vậy, thu nhập lãi của LPBank giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, trong thời gian tới, ngân hàng vẫn luôn theo sát diễn biến thị trường để linh hoạt trong chính sách lãi suất, đảm bảo đúng định hướng của Ngân hàng Nhà nước và vẫn ổn định hoạt động kinh doanh.