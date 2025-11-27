Một ngân hàng giảm mạnh phí hủy thẻ

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa thông báo điều chỉnh một số nội dung trong biểu phí thẻ, bao gồm thay đổi mức phí hủy thẻ và nguyên tắc ưu đãi phí thường niên đối với các sản phẩm thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng do ngân hàng phát hành. Những điều chỉnh này sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1-12-2025.

Cụ thể, OCB miễn hoàn toàn phí hủy thẻ đối với thẻ ghi nợ. Với thẻ tín dụng phát hành từ ngày 20-9-2024, thẻ đã thu phí thường niên sẽ được miễn phí hủy, trong khi thẻ được miễn hoặc hoàn phí thường niên sẽ áp dụng mức thu theo biểu phí mới.

Mức phí hủy thẻ sau điều chỉnh

Biểu phí mới cho thấy nhiều dòng thẻ của OCB được điều chỉnh giảm mạnh, trong đó mức giảm sâu nhất thuộc về thẻ OCB Mastercard World 2in1, hạ từ 1 triệu 999 nghìn đồng xuống 399 nghìn đồng, giảm tới 1,6 triệu đồng.

Nhóm thẻ Platinum như Mastercard Platinum, Installment, iGen, Doctor, Bamboo Airways, Priority và JCB Platinum cũng được giảm đáng kể, từ 999 nghìn đồng còn 399 nghìn đồng, tức giảm 600.000 đồng. Riêng các thẻ phổ thông có mức điều chỉnh nhẹ hơn, với OCB Natural giảm từ 200 nghìn đồng xuống 199 nghìn đồng đồng, còn OCB Lifestyle và JCB Gold giảm từ 399 nghìn đồng xuống 199 nghìn đồng.

Bên cạnh giảm phí hủy thẻ, OCB sẽ áp dụng nguyên tắc ưu đãi phí thường niên mới dành cho khách hàng ưu tiên. Cụ thể, khách hàng đang được xác định thuộc nhóm ưu tiên theo định danh của OCB sẽ được miễn phí thường niên, trong khi những khách hàng không còn thuộc nhóm này sẽ được thu hoặc hoàn phí theo quy định hiện hành. Việc xác định tình trạng khách hàng ưu tiên được thực hiện tại thời điểm ngân hàng xét thu phí thường niên hằng năm.

Trước đó, OCB cũng thông báo điều chỉnh lãi suất thẻ tín dụng từ ngày 20-11-2025. Mức lãi suất đối với toàn bộ sản phẩm thẻ tín dụng do ngân hàng phát hành được điều chỉnh từ 33% lên 37%/năm, ngoại trừ hai dòng OCB Mastercard World 2in1 và OCB Mastercard Priority không nằm trong phạm vi áp dụng của điều chỉnh này.

Lãi suất thẻ tín dụng OCB

Nếu có thắc mắc, hoặc cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ OCB qua Tổng đài hỗ trợ.