Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một ngân hàng giảm mạnh phí hủy thẻ

27-11-2025 - 10:29 AM | Smart Money

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Phí hủy thẻ của 1 dòng thẻ giảm tới 1,6 triệu đồng.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa thông báo điều chỉnh một số nội dung trong biểu phí thẻ, bao gồm thay đổi mức phí hủy thẻ và nguyên tắc ưu đãi phí thường niên đối với các sản phẩm thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng do ngân hàng phát hành. Những điều chỉnh này sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1-12-2025.

Cụ thể, OCB miễn hoàn toàn phí hủy thẻ đối với thẻ ghi nợ. Với thẻ tín dụng phát hành từ ngày 20-9-2024, thẻ đã thu phí thường niên sẽ được miễn phí hủy, trong khi thẻ được miễn hoặc hoàn phí thường niên sẽ áp dụng mức thu theo biểu phí mới.

Một ngân hàng giảm mạnh phí hủy thẻ- Ảnh 1.

Mức phí hủy thẻ sau điều chỉnh

Biểu phí mới cho thấy nhiều dòng thẻ của OCB được điều chỉnh giảm mạnh, trong đó mức giảm sâu nhất thuộc về thẻ OCB Mastercard World 2in1, hạ từ 1 triệu 999 nghìn đồng xuống 399 nghìn đồng, giảm tới 1,6 triệu đồng. 

Nhóm thẻ Platinum như Mastercard Platinum, Installment, iGen, Doctor, Bamboo Airways, Priority và JCB Platinum cũng được giảm đáng kể, từ 999 nghìn đồng còn 399 nghìn đồng, tức giảm 600.000 đồng. Riêng các thẻ phổ thông có mức điều chỉnh nhẹ hơn, với OCB Natural giảm từ 200 nghìn đồng xuống 199 nghìn đồng đồng, còn OCB Lifestyle và JCB Gold giảm từ 399 nghìn đồng xuống 199 nghìn đồng.

Bên cạnh giảm phí hủy thẻ, OCB sẽ áp dụng nguyên tắc ưu đãi phí thường niên mới dành cho khách hàng ưu tiên. Cụ thể, khách hàng đang được xác định thuộc nhóm ưu tiên theo định danh của OCB sẽ được miễn phí thường niên, trong khi những khách hàng không còn thuộc nhóm này sẽ được thu hoặc hoàn phí theo quy định hiện hành. Việc xác định tình trạng khách hàng ưu tiên được thực hiện tại thời điểm ngân hàng xét thu phí thường niên hằng năm.

Trước đó, OCB cũng thông báo điều chỉnh lãi suất thẻ tín dụng từ ngày 20-11-2025. Mức lãi suất đối với toàn bộ sản phẩm thẻ tín dụng do ngân hàng phát hành được điều chỉnh từ 33% lên 37%/năm, ngoại trừ hai dòng OCB Mastercard World 2in1 và OCB Mastercard Priority không nằm trong phạm vi áp dụng của điều chỉnh này.

Một ngân hàng giảm mạnh phí hủy thẻ- Ảnh 2.

Lãi suất thẻ tín dụng OCB

Nếu có thắc mắc, hoặc cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ OCB qua Tổng đài hỗ trợ. 

Linh San

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Suýt chuyển tiền cho kẻ bắt cóc online, khách hàng được ngân hàng ACB ngăn chặn kịp thời

Suýt chuyển tiền cho kẻ bắt cóc online, khách hàng được ngân hàng ACB ngăn chặn kịp thời Nổi bật

Hàng triệu tài khoản Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank, VPBank, SHB, MB, TPBank, Sacombank… chú ý: Ngân hàng sắp dừng giao dịch chuyển tiền/rút tiền trong những trường hợp sau

Hàng triệu tài khoản Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank, VPBank, SHB, MB, TPBank, Sacombank… chú ý: Ngân hàng sắp dừng giao dịch chuyển tiền/rút tiền trong những trường hợp sau Nổi bật

Cho phép người Việt vào chơi casino ở Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn

Cho phép người Việt vào chơi casino ở Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn

22:54 , 26/11/2025
Nhiều người chuyển tiền mua vàng online nhưng đến điểm giao dịch thì cửa hàng đóng cửa, ứng dụng không thể truy cập

Nhiều người chuyển tiền mua vàng online nhưng đến điểm giao dịch thì cửa hàng đóng cửa, ứng dụng không thể truy cập

17:59 , 26/11/2025
Việt Nam sắp triển khai kết nối thanh toán xuyên biên giới với Trung Quốc

Việt Nam sắp triển khai kết nối thanh toán xuyên biên giới với Trung Quốc

17:10 , 26/11/2025
Tham gia giao dịch tiền mã hóa, nhưng thực chất đang chuyển thẳng tiền vào ví điện tử của kẻ lừa đảo: Ai là nạn nhân khẩn trương trình báo

Tham gia giao dịch tiền mã hóa, nhưng thực chất đang chuyển thẳng tiền vào ví điện tử của kẻ lừa đảo: Ai là nạn nhân khẩn trương trình báo

17:09 , 26/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên