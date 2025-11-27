Suýt chuyển tiền cho kẻ bắt cóc online, khách hàng được ngân hàng ACB ngăn chặn kịp thời

Tình huống suýt bị bắt cóc - ACB can thiệp đúng lúc



Sáng 28/10/2025, Q. đến ACB – Phòng giao dịch Trần Đại Nghĩa yêu cầu mở lại phương thức xác thực để thực hiện giao dịch chuyển khoản 15 triệu đồng. Nội dung giao dịch ghi rõ "BAN GIAO, HOAN TRA CIC", cụm từ quen thuộc trong nhiều kịch bản lừa đảo từng được ngân hàng cảnh báo.

Nhân viên giao dịch lập tức liên hệ chị P., nhân sự vận hành tại Hội sở, để đánh giá rủi ro. Chỉ cần rà soát lịch sử giao dịch, cách ghi nội dung và thái độ bất thường của khách hàng, chị P. đã nhận ra dấu hiệu đáng ngờ. Khi được hỏi, Q. giải thích qua loa rằng vì sáng chưa tỉnh ngủ nên nhập nhầm tài khoản. Nhưng khi được hỏi vì sao nhập nhầm lại để đúng nội dung "HOAN TRA CIC", Q. phản hồi do bạn cùng phòng đi vội nên quên ví, một lúc sau, khách hàng lại chuyển sang lý do "cho bạn vay trả nợ".

Chuỗi câu trả lời thay đổi liên tục khiến chị P. cảnh giác. Chị yêu cầu Q. cung cấp tên và số điện thoại "người bạn", nhưng không thể liên lạc được. Với kinh nghiệm xử lý nhiều sự vụ lừa đảo có yếu tố thao túng tâm lý nạn nhân, chị P. từ chối mở lại phương thức xác thực và đánh giá tài khoản thụ hưởng mà Q. sắp chuyển đến nằm trong danh sách tài khoản nghi ngờ lừa đảo.

Tưởng chừng sự việc đã dừng lại, nhưng linh cảm nghề nghiệp khiến chị P. gọi lại khách hàng sau 15 phút. Lúc này, giọng Q. nhỏ hẳn, lẫn trong tiếng quát tháo và đập cửa, kèm vài câu hét có chữ "ngân hàng". Không khí hỗn loạn cho thấy khách hàng đang ở tình huống không an toàn.

Giữ bình tĩnh, chị P. chủ động bắt chuyện, kể lại một vụ tương tự từng gặp: nạn nhân bị yêu cầu vào phòng trọ, bị cô lập và điều khiển tâm lý để chuyển tiền. Nhờ sự gợi mở và trao đổi khéo léo, Q. dần chia sẻ thật: "Em đang bị nhóm người yêu cầu vào nhà trọ, vay nóng Momo 15 triệu và chuyển khoản vì nói em dính đến buôn chất cấm và rửa tiền. Họ dọa tung thông tin lên mạng nếu em không làm theo."

Q. vẫn liên tục cầu cứu ngân hàng mở lạiphương thức xác thực để "chuộc thân". Chị P. trấn an, phân tích từng bước và giải thích đây là kịch bản bắt cóc online - hình thức lừa đảo mới, đánh mạnh vào tâm lý sợ hãi của nạn nhân. Đến khi nhận ra mình đang bị cô lập và điều khiển, Q. mới bình tĩnh và dừng toàn bộ ý định chuyển tiền.

Trong vụ việc này, ngân hàng không chỉ ngăn chặn 15 triệu đồng thất thoát mà còn kịp thời hỗ trợ khách hàng thoát khỏi một kịch bản bắt cóc online, có thể gây tổn thất lớn về tài chính lẫn tinh thần. Nhờ sự quan sát tinh tế, đối thoại kiên trì và xử lý đúng quy trình, đội ngũ chuyên viên đã trở thành tuyến phòng thủ quan trọng giúp bảo vệ khách hàng trong khoảnh khắc nguy cấp nhất.

Cơ chế bảo mật ACB ONE: Con người, công nghệ và hệ thống hoạt động nhất quán

ACB xây dựng đội ngũ chuyên viên, giao dịch viên và tổng đài viên được đào tạo chuyên sâu về nhận diện hành vilừa đảo công nghệ cao. Họ tuân thủ một quy trình ứng phó thống nhất: phát hiện dấu hiệu bất thường, đặt câu hỏi xác minh, hướng dẫn khách hàng nhận diện rủi ro và chủ động ngăn chặn khi có nguy cơ. Trong câu chuyện của Q., chính sự bình tĩnh và phán đoán chuẩn xác của chuyên viên đã giúp ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi, điều mà công nghệ đơn thuần khó đảm nhiệm nếu thiếu sự nhạy bén con người.

Trên ứng dụng ACB ONE, hệ thống bảo mật đa lớp liên tục phân tích hành vi và rà soát giao dịch theo thời gian thực. Khi phát hiện tài khoản thụ hưởng nằm trong danh sách cảnh báo hoặc nội dung giao dịch bất thường, hệ thống ngay lập tức hiển thị cảnh báo, tạm dừng giao dịch và tự động kích hoạt quy trình kiểm tra nội bộ. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa hệ thống và con người giúp ngân hàng can thiệp trong các tình huống chỉ tính bằng giây, như trường hợp của Q., khi giao dịch 15 triệu đồng suýt trở thành công cụ trong kịch bản bắt cóc online.

Nhờ cơ chế vận hành này, tính đến tháng 9/2025, ACB đã ngăn chặn hơn 30.000 giao dịch có dấu hiệu lừa đảo và bảo vệ hơn 2.000 tỷ đồng tài sản khách hàng. Bên cạnh đó, các cảnh báo định kỳ trên ứng dụng và kênh truyền thông giúp người dùng cập nhật những kịch bản lừa đảo mới, giảm thiểu nguy cơ trở thành nạn nhân.

Trong bối cảnh tội phạm mạng thay đổi chiêu thức liên tục, ngân hàng không chỉ đóng vai trò cung cấp dịch vụ tài chính, mà đang trở thành tuyến phòng thủ quan trọng bảo vệ người dùng trước rủi ro tài chính số. Cơ chế bảo mật của ACB ONE - kết hợp giữa công nghệ phân tích hành vi, hệ thống phản ứng nhanh và đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản đang âm thầm bảo vệ khách hàng mỗi ngày. Tuy nhiên, từ phía người dùng cũng nên chủ động kiểm tra, nghi ngờ khi gặp yêu cầu bất thường và liên hệ ngân hàng ngay khi cần hỗ trợ vẫn là cách bảo vệ hữu hiệu nhất cho mỗi cá nhân khi giao dịch trực tuyến.

Khách hàng tham khảo nguyên tắc giao dịch an toàn tại đây, hoặc liên hệ Contact Center 247 theo hotline (028) 38 247 247 hoặc liên hệ CN/PGD gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.