Một ngân hàng lớn cảnh báo khách hàng: Khi chuyển tiền phải xác thực sinh trắc học, không được bỏ qua thao tác này!

Theo thông báo phát đi mới đây của ngân hàng VPBank, đây là "mùa thuận lợi" để kẻ gian tung ra nhiều kịch bản lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý bận rộn và sự chủ quan của người tiêu dùng.

Đại diện ngân hàng cho biết, dù không mới, các chiêu trò lừa đảo vẫn được biến tấu linh hoạt nhằm tạo lòng tin cho nạn nhân. Nhiều đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng để "hỗ trợ" nhận khoản tiền đang chuyển về, mở khóa tài khoản (sau khi chính chúng cố tình đăng nhập sai nhiều lần để khóa tài khoản), kiểm tra giao dịch thẻ tín dụng, đăng ký sinh trắc học, xử lý nợ xấu hay mời chào khoản vay lãi suất thấp phi lý.

Một số khác lại mạo danh bên thứ ba để thu phí phát hành thẻ, phí VAT, phí chuyển phát hoặc giả danh cơ quan chức năng như cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, công an, điện lực để yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng hoặc nâng cấp tài khoản điện tử như VNeID, VSSiD.

Không dừng lại ở đó, kẻ gian còn giả danh các thương hiệu lớn để mời người dùng tải ứng dụng "tri ân khách hàng", "tặng quà thân thiết" dưới danh nghĩa Vietnam Airlines, Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh… Một số trường hợp khác tinh vi hơn, mạo danh cán bộ điều tra, dùng lời lẽ đe dọa, yêu cầu người dân chuyển tiền vào "tài khoản của cơ quan công an" để chứng minh sự trong sạch.

VPBank cho biết, dù hình thức lừa đảo ngày càng đa dạng, tất cả đều quy về hai mục tiêu chính: chiếm quyền kiểm soát thiết bị cá nhân thông qua ứng dụng giả mạo, hoặc lừa người dùng cung cấp thông tin bảo mật như số thẻ, mã CVV/CVC, mã OTP, thậm chí là thực hiện sinh trắc học để xác nhận giao dịch gian lận.

Ngân hàng khuyến cáo khách hàng cần đặc biệt thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào liên quan đến tài khoản hay thẻ. Trước hết, hãy cảnh giác với các cuộc gọi từ đầu số lạ (024x, 028x, 059x) hoặc lời mời kết bạn từ người lạ qua Zalo, Facebook. Đồng thời, chỉ cài đặt ứng dụng chính thức của ngân hàng trên Google Play hoặc App Store, tuyệt đối không tải từ các đường link được gửi qua tin nhắn hay mạng xã hội.

Đặc biệt, trước khi thực hiện xác thực sinh trắc học, khách hàng cần kiểm tra kỹ nội dung giao dịch để đảm bảo đúng mục đích. Tuyệt đối không cung cấp số thẻ, mã CVV/CVC hay mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

VPBank nhấn mạnh, trong bối cảnh các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, người dùng cần duy trì cảnh giác cao độ, không vội vàng thao tác khi nhận được yêu cầu bất thường và chủ động xác minh mọi thông tin với ngân hàng trước khi thực hiện giao dịch để bảo vệ tài sản của chính mình.