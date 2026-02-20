Một ngân hàng lớn dự báo vàng có thể chạm 6.500 USD/ounce năm nay, cán mốc 8.600 USD vào 2027

Hàng loạt điểm nóng địa chính trị trong tháng 1 đã khiến thị trường phải đánh giá lại quỹ đạo của vàng, từ kịch bản cơ sở sang kịch bản tăng mạnh. Trong khi đó, bạc đang cho thấy dấu hiệu “hạ nhiệt” sau giai đoạn đầu cơ quá mức, theo bà Helen Amos, Giám đốc điều hành kiêm chuyên gia phân tích hàng hóa tại BMO Equity Research.

Mục tiêu 6.500 USD rồi 8.600 USD/ounce?

Bà Amos cho biết tâm lý nhà đầu tư với nhóm kim loại và khai khoáng vẫn tích cực, bất chấp những nhịp biến động gần đây. “Dù thị trường có nhiều biến động, về cơ bản nhà đầu tư vẫn ưa chuộng kim loại và cổ phiếu khai khoáng. Chúng tôi khuyến nghị tiếp tục nắm giữ vàng và đồng, đây là hai lựa chọn hàng đầu trong nhóm hàng hóa năm nay,” bà nói.

Theo Amos, có nhiều động lực cùng lúc hỗ trợ cho giá vàng. Đó là đà tăng trưởng của các thị trường mới nổi, xu hướng phi toàn cầu hóa, quá trình “phi USD hóa” có lợi cho kim loại quý, cùng với dòng tiền bán lẻ và đầu tư vẫn khá bền vững. “Mỗi khi vàng điều chỉnh, thị trường đều nhanh chóng tìm được vùng hỗ trợ vững chắc,” bà nhận định.

BMO hiện đưa ra kịch bản tăng mạnh cho vàng, với mục tiêu gần 6.500 USD/ounce vào cuối năm nay và có thể lên tới 8.600 USD/ounce vào cuối năm 2027.

Amos cho biết BMO sử dụng mô hình hồi quy để dự báo giá vàng, dựa trên các biến số chính như nhu cầu mua từ ngân hàng trung ương, dòng vốn ETF, chỉ số USD và lợi suất trái phiếu TIPS kỳ hạn 10 năm.

“Chúng tôi giả định rằng trong vài năm tới, nhu cầu đầu tư duy trì ở mức tương tự hoặc cao hơn so với năm đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump,” bà giải thích. Khi đưa vào mô hình tốc độ mua vàng của ngân hàng trung ương và dòng vốn ETF ở mức cao, kết quả cho thấy giá vàng có thể tiến sát 6.500 USD ngay trong năm nay. “Điều đó cho thấy việc đạt các mốc giá cao hơn thực ra không khó như nhiều người nghĩ,” bà nói thêm.

Kịch bản cơ sở của BMO từng dự báo vàng sẽ điều chỉnh trong vài tháng tới, nhưng bà Amos thừa nhận báo cáo này được xây dựng từ tháng 12 và bối cảnh hiện nay đã thay đổi đáng kể.

“Riêng trong tháng 1, chúng ta chứng kiến hàng loạt điểm nóng địa chính trị như Venezuela, Greenland, hay những lo ngại về tính độc lập của Fed xảy ra cùng lúc. Rủi ro hiện đã nghiêng nhiều hơn về phía kịch bản tăng giá,” bà nhận định.

Bạc kém hấp dẫn hơn vàng?

Trái với quan điểm tích cực dành cho vàng, BMO tỏ ra thận trọng với bạc, đặc biệt khi tỷ lệ vàng/bạc đang ở mức cao.

“Chúng tôi khá dè dặt với bạc ở thời điểm hiện tại,” Amos cho biết. Theo bà, bạc vẫn mang tính chất của một hàng hóa công nghiệp nhiều hơn là tài sản trú ẩn. Cân bằng cung – cầu vật chất đang dần nới lỏng, trong khi đỉnh cao của lắp đặt điện mặt trời toàn cầu có thể đã qua.

Bà cũng cho rằng nhà đầu tư cá nhân đã phần nào “quá đà” trong tháng 12 và tháng 1, khi đặt cược mạnh vào chủ đề mất giá tiền tệ. Hoạt động đầu cơ và giao dịch quyền chọn tăng mạnh đã đẩy giá bạc lên nhanh, nhưng sau đó lại điều chỉnh sâu. “Biến động lớn vừa qua không giúp bạc củng cố hình ảnh là tài sản trú ẩn an toàn,” bà nhận xét.

Dù vậy, BMO vẫn theo dõi sát những yếu tố có thể thay đổi vai trò của bạc trên thị trường đầu tư. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cán cân thị trường vật chất cho thấy áp lực căng thẳng đã qua đỉnh điểm.

Tóm lại, trong khi vàng được hưởng lợi từ làn sóng đa dạng hóa dự trữ, bất ổn địa chính trị và xu hướng phi USD hóa, bạc lại thiếu các yếu tố hỗ trợ tương tự. Theo BMO, nhà đầu tư nên tiếp tục ưu tiên vàng trong danh mục hàng hóa năm nay.

(Theo Kitco News)﻿