Một ngân hàng nhỏ chuẩn bị chia cổ tức tỷ lệ 10%

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank – SGB) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu là ngày 25/4/2024. Ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10%.



Trước đó, cuối năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ năm 2023 của Saigonbank. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc SaigonBank tăng vốn điều lệ tối đa thêm 308 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được Đại hội đồng cổ đông của SaigonBank thông qua tại Nghị quyết số 1717/SGB-ĐHĐCĐ-NQ ngày 27/4/2023 và Hội đồng quản trị của SaigonBank thông qua tại Nghị quyết số 3236/SGB-HĐQT-NQ ngày 31/7/2023.

Hiện vốn điều lệ của Saigonbank chỉ ở mức 3.080 tỷ đồng, thuộc nhóm thấp nhất trong hệ thống và chỉ cao hơn một chút so với mức vốn pháp định của ngân hàng thương mại 3.000 tỷ đồng. Dự kiến sau khi chia cổ tức, vốn điều lệ của Saigonbank sẽ tăng lên 3.388 tỷ đồng.

Cổ phiếu SGB hiện giao dịch trên sàn chứng khoán UPCoM. Chốt phiên 11/4, giá cổ phiếu SGB ở mức 14.700 đồng/cp.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên cuối tuần qua (ngày 5/4), cổ phiếu SGB tăng nhẹ 0,7% lên 14.600 đồng, thanh khoản hơn 25.100 đơn vị.

Ngày 25/4 tới đây, ngân hàng sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Năm 2024, Saigonbank đề ra mục tiêu hoàn thiện phê duyệt Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 20221-2025. Saigonbank đề ra mục tiêu đến cuối năm 2024 đạt tổng tài sản 32.300 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Vốn huy động và dư nợ cho vay đạt lần lượt 27.300 tỷ đồng và 23.000 tỷ đồng, tăng 3% và 12,87% so với đầu năm. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 368 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2023.