Một ngân hàng rao bán 20 căn hộ tại Đà Nẵng, giá khởi điểm từ 1 tỷ đồng/căn

Ngân hàng TNHH Indovina – Chi nhánh Đà Nẵng (IVB Đà Nẵng) mới đây đã phát đi thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm là 20 căn hộ chung cư của khách hàng Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà đất Quảng Nam. Các căn hộ này nằm trong Dự án Khu du lịch sinh thái thể thao biển Hội An, có tên thương mại The Pearl Hoian – A Festa Hotel & Resort, tại phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng.

Theo thông báo, tài sản đấu giá gồm 20 căn hộ thuộc khối C của dự án, được ngân hàng tổ chức bán đấu giá tách rời từng căn. Diện tích các căn hộ dao động từ 47,53 m² đến 137,66 m². Giá khởi điểm được IVB Đà Nẵng đưa ra trong khoảng từ 1,068 tỷ đồng đến hơn 3,05 tỷ đồng mỗi căn, tùy theo diện tích cụ thể.

Cụ thể, căn hộ có diện tích nhỏ nhất 47,53 m² được chào bán với giá khởi điểm 1,068 tỷ đồng. Nhóm căn hộ phổ biến có diện tích từ 63,01 m² đến 63,46 m² có mức giá khởi điểm dao động từ khoảng 1,37 tỷ đồng đến hơn 1,43 tỷ đồng. Trong khi đó, các căn hộ diện tích 75,57 m² được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm từ 1,604 tỷ đồng đến khoảng 1,622 tỷ đồng. Riêng hai căn hộ có diện tích lớn nhất 137,66 m² được IVB Đà Nẵng phát giá khởi điểm từ 3,021 tỷ đồng đến hơn 3,054 tỷ đồng.

Thời gian tổ chức đấu giá được phân bổ theo từng khung giờ trong ngày 11/02/2026, bắt đầu từ 8 giờ 30 phút và kéo dài đến 15 giờ cùng ngày. Mỗi căn hộ có khung thời gian đấu giá riêng, cách nhau 15 phút.

Trước đó, vào tháng 8/2024, IVB Đà Nẵng từng thông báo bán đấu giá 90 căn hộ tại cùng dự án này, cũng là tài sản bảo đảm của Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà đất Quảng Nam. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, mức giá khởi điểm cao hơn đáng kể, dao động từ 2,47 tỷ đồng đối với căn hộ 47,53 m² đến 5,38 tỷ đồng đối với căn hộ diện tích khoảng 137,75 m². Tổng giá trị khởi điểm của 90 căn hộ trong đợt đấu giá năm 2024 lên tới khoảng 289 tỷ đồng.

Theo hồ sơ, loạt căn hộ nêu trên được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay trị giá 200 tỷ đồng mà Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà đất Quảng Nam ký kết với IVB vào năm 2018.

Trong thông báo mới nhất, IVB Đà Nẵng lưu ý giá khởi điểm các căn hộ chưa bao gồm 5% giá trị Hợp đồng mua bán phải thanh toán cho chủ đầu tư, lệ phí trước bạ, chi phí công chứng, các khoản thuế, phí liên quan (bao gồm thuế VAT nếu có) và các chi phí khác phát sinh trong quá trình chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản. Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự thanh toán toàn bộ các khoản chi phí này theo quy định.

Về pháp lý, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá gồm Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư ký ngày 1/2/2018 giữa Công ty Cổ phần Tri Việt Hội An (chủ đầu tư dự án) và Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà đất Quảng Nam, cùng các phụ lục và hợp đồng sửa đổi, bổ sung kèm theo.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 15 IVB Đà Nẵng thông báo bán đấu giá đối với 20 căn hộ nói trên, sau 14 lần tổ chức đấu giá trước đó nhưng không thành công. Ngân hàng cho biết tài sản được bán theo nguyên trạng, theo phương thức "có sao bán vậy", bao gồm cả hiện trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tự tìm hiểu, đánh giá hồ sơ pháp lý cũng như hiện trạng thực tế của tài sản trước khi quyết định tham gia.

Dự án Khu du lịch sinh thái thể thao biển Hội An có quy mô gồm 4 tòa chung cư với tổng cộng 218 căn hộ, 364 phòng khách sạn và 12 căn biệt thự cao cấp. Dự án đã được hoàn thiện và đưa vào khai thác từ năm 2019.