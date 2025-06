Một ngân hàng thông báo dừng hoạt động của hàng loạt cây ATM tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng,…

Ngân hàng GPBank mới đây đã phát đi thông báo về việc dừng hoạt động hệ thống cây ATM tại nhiều địa phương.

Theo nhà băng này, nhằm tuân thủ đúng quy định của NHNN, Tổ chức thanh toán thẻ phải chấp nhận thẻ chip thay cho thẻ từ (tương đương với việc chấp nhận giao dịch bằng thẻ từ sẽ chính thức dừng chấp nhận kể từ ngày 01/7/2025) cũng như để tăng tính bảo mật, đảm bảo an toàn cho khách hàng khi sử dụng thẻ tại ATM, GBank sẽ chính thức Dừng hoạt động hệ thống ATM kể từ ngày 01/7/2025.

Danh sách các ATM bao gồm:

1. ATM PGD TT Trần Hưng Đạo. Địa chỉ đặt máy: Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, P. Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. ATM Đông Đô. Địa chỉ đặt máy: 102 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. ATM PGD Lê Trọng Tấn. Địa chỉ đặt máy: 54 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội.

4. ATM PGD TT Nguyễn Cơ Thạch. Địa chỉ đặt máy: Số 22A1, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

5. ATM PGD Lạch Tray – Hải Phòng. Địa chỉ đặt máy: Số 205 Tôn Đức Thắng, An Dương, Lê Chân, Hải Phòng.

6. ATM PGD An Dương – Hải Phòng. Địa chỉ đặt máy: 79 đường 351, TT An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng.

7. ATM PGD Trưng Nữ Vương – Đà Nẵng. Địa chỉ đặt máy: 191 Nguyễn Hữu Thọ, Thanh Khê, Đà Nẵng.

8. ATM CN Hồ Chí Minh. Địa chỉ đặt máy: 767 Trần Hưng Đạo, Phường 1, quận 5, TP.Hồ Chí Minh.

9. ATM CN Vũng Tàu. Địa chỉ đặt máy: 1K3 Nguyễn Thái Học, Trung tâm thương mại, Phường 7, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

10. ATM CN Bình Dương. Địa chỉ đặt máy: Lô 8+9, NP4, Dự án khu trung tâm đô thị Becamex, Số 230 đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương.