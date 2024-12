Một ngăn thực phẩm quen thuộc lại là ổ vi khuẩn nguy hiểm trong tủ lạnh

Theo các chuyên gia, ngăn rau củ là nơi tích tụ độ ẩm và các mảnh vụn thực phẩm để lại. Độ ẩm cao kết hợp với các mảnh vụn phân hủy tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Nếu không vệ sinh thường xuyên, chúng có thể lây lan sang các thực phẩm khác, làm giảm thời gian lưu trữ của rau củ và tăng nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Việc bỏ quên rau củ quá lâu đến mức chúng bị mốc không chỉ làm giảm chất lượng thực phẩm mà còn khiến ngăn tủ lạnh có mùi khó chịu, thậm chí thu hút các loại côn trùng như gián và ruồi.

Khi rau củ bị hỏng, vi khuẩn và nấm mốc không chỉ lây lan mà còn có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Chúng có thể gây dị ứng, các vấn đề về hô hấp, đặc biệt ở những người có tiền sử hen suyễn hoặc nhạy cảm với nấm mốc. Ngoài ra, vi khuẩn từ thực phẩm hỏng có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

Tủ lạnh có thể là mầm mống gây bệnh. Ảnh minh họa

Để đảm bảo ngăn rau củ luôn sạch sẽ và thực phẩm tươi ngon, bạn nên thực hiện vệ sinh định kỳ mỗi 2-4 tuần hoặc ngay khi phát hiện thực phẩm bị hỏng. Sử dụng dung dịch giấm để lau sạch, khử khuẩn và lau khô kỹ trước khi đặt thực phẩm trở lại. Việc này giúp ngăn ngừa vi khuẩn và mùi hôi tích tụ.

Cần vệ sinh tủ lạnh thường xuyên. Ảnh minh họa

Để rau củ tươi lâu hơn, bạn có thể bảo quản trong hộp kín có lỗ thoát khí hoặc bọc trong khăn giấy ẩm nhẹ. Những hộp nhựa có khay thoát nước cũng là lựa chọn lý tưởng để duy trì độ ẩm phù hợp và tránh rau củ nhanh hỏng.

Bảo quản rau củ trong hộp và duy trì độ ẩm. Ảnh minh họa

Một cách hiệu quả khác là áp dụng phương pháp FIFO (First In, First Out), tức là sắp xếp rau củ theo thứ tự thời gian mua và sử dụng rau củ cũ trước. Điều này không chỉ giúp bạn tránh lãng phí mà còn giữ tủ lạnh ngăn nắp hơn.

Sắp xếp ngăn nắp tủ lạnh và luôn sử dụng hết rau củ. Ảnh minh họa

Bạn cũng có thể lót ngăn rau củ bằng miếng lót chống thấm. Điều này giúp dễ dàng vệ sinh và hạn chế chất bẩn đọng lại, bảo vệ ngăn tủ luôn sạch sẽ.

Có thể sử dụng khăn lót để hạn chế chất bẩn đọng lại. Ảnh minh họa

Hãy tạo thói quen vệ sinh ngăn rau củ khi dọn dẹp tủ lạnh. Điều này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe gia đình bạn mà còn giữ cho tủ lạnh luôn sạch sẽ và hoạt động hiệu quả.