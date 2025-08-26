Một ngày của Hà Hồ gây sốt TikTok: Đẹp thôi chưa đủ, ghi điểm nhất là cách dạy con "chuẩn sách giáo khoa"!

Nhắc đến Hồ Ngọc Hà, ngoài hình ảnh một ngôi sao giải trí đình đám, nhiều người còn ấn tượng với vai trò một bà mẹ khéo léo trong cách nuôi dạy con, đặc biệt là cặp song sinh Lisa - Leon. Hai nhóc tỳ từ khi chào đời đã trở thành “em bé quốc dân” khi khoảnh khắc nào cũng gây bão mạng xã hội. Nếu Leon nổi tiếng với loạt biểu cảm hài hước, lém lỉnh thì Lisa lại ghi điểm với nét dịu dàng, chuẩn “bản sao nhí” của mẹ. Chính vì vậy, cuộc sống thường ngày của gia đình Hà Hồ - Kim Lý luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Mới đây, trên TikTok cá nhân, Hà Hồ đã đăng tải một đoạn clip ghi lại một ngày cùng các con. Chỉ là những khoảnh khắc đời thường thôi nhưng lại khiến cộng đồng mạng “bùng nổ” bàn luận.

Một buổi sáng chuẩn "sách giáo khoa" của Hà Hồ. (Nguồn TikTok: hongocha2511)

Theo đó, nữ ca sĩ tiết lộ buổi sáng thường bắt đầu từ khá sớm. Hà Hồ đích thân chuẩn bị bữa sáng cho Lisa và Leon. Thay vì cầu kỳ, cô chọn những món đơn giản như trứng luộc, hoa quả tươi, sữa. Các món ăn nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng cực kỳ đầy đủ chất dinh dưỡng. Đáng nói trước khi ăn, cả Lisa và Leon đều nói cảm ơn mẹ vì đã nấu ăn sáng cho mình, khiến ai cũng tan chảy.

Sau khi cho các con ăn, “nữ hoàng giải trí” nhanh chóng trở về phòng thay đồ, chỉn chu trang phục trước khi đưa con đến trường. Sau khi “tháp tùng” Lisa - Leon đến trường, “nữ hoàng giải trí” mới bắt đầu lịch trình làm việc dày đặc của mình.

Điều khiến dân mạng bất ngờ chính là sự cân bằng của Hà Hồ giữa vai trò nghệ sĩ và một người mẹ. Những gì cô chia sẻ đều rất gần gũi, thậm chí nhiều người còn nhận xét: “Chuẩn như sách giáo khoa làm mẹ”.

Ngay bên dưới clip, hàng nghìn bình luận đã được để lại. Phần lớn đều dành lời khen cho sự khéo léo, tinh tế và tình cảm của Hà Hồ dành cho các con:

- Thấy chị Hà bận rộn vậy mà vẫn chăm con từng bữa sáng, thật sự nể luôn.

- Lisa - Leon may mắn có mẹ vừa đẹp vừa đảm đang như thế này.

- Một ngày của chị Hà đúng kiểu hình mẫu nhiều mẹ bỉm mơ ước.

- Làm mẹ không phải dễ, nhưng nhìn cách Hà Hồ sắp xếp thời gian thì quá ngưỡng mộ.

- Khoảnh khắc 2 bé Lisa - Leon nói “cảm ơn mẹ Hà” mà mình tan chảy luôn.

Hà Hồ dạy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho các con

Những món ăn nữ hoàng giải trí nấu cho con đơn giản nhưng đủ chất.

Nhận đồ ăn cùa mẹ, cả Lisa và Leon không quên nói lời cảm ơn.

Qua những hình ảnh đời thường tưởng chừng rất giản dị, khán giả có thể phần nào thấy rõ triết lý nuôi dạy con của Hà Hồ. Cô không chọn cách thể hiện sự giàu có qua những bữa tiệc sang chảnh hay đồ chơi đắt đỏ, mà ưu tiên sự khoa học, gần gũi và phù hợp với lứa tuổi của con. Từ việc chọn thực phẩm tươi sạch, xây dựng bữa ăn sáng đơn giản mà đầy đủ dưỡng chất, cho đến việc hình thành nếp sống tự lập từ sớm, tất cả đều phản ánh sự chỉn chu, kiên nhẫn và tinh tế của nữ ca sĩ trong vai trò làm mẹ.

Không chỉ quan tâm đến dinh dưỡng, Hà Hồ còn chú trọng đến việc rèn luyện tính cách cho Lisa và Leon. Thay vì nuông chiều tuyệt đối, cô hướng đến việc để các con được tự trải nghiệm, bộc lộ cá tính, từ đó học cách tự lập và biết quan tâm đến người khác. Chính vì vậy, dù mới chỉ vài tuổi, Lisa và Leon đã thể hiện sự tự tin, hồn nhiên, không ngại giao tiếp và luôn tỏa ra năng lượng tích cực.

Hà Hồ tạo không gian để 2 con phát triển toàn diện.

Trong nhiều lần chia sẻ với truyền thông, Hồ Ngọc Hà từng nhấn mạnh rằng cô muốn trở thành một “người bạn đồng hành” đúng nghĩa của các con. Với cô, cha mẹ không phải là người áp đặt hay đặt ra khuôn mẫu cứng nhắc, mà là người lắng nghe, định hướng và yêu thương đúng cách. Triết lý này cũng được thể hiện rõ trong cách vợ chồng cô cùng nhau dành thời gian cho con, tạo nên một môi trường đầy ắp tình yêu thương nhưng vẫn có ranh giới để rèn tính kỷ luật.

Có lẽ nhờ sự kết hợp giữa tình cảm và sự nghiêm khắc vừa đủ mà Lisa - Leon luôn được khán giả khen ngợi là những em bé giàu cảm xúc, tự tin, hồn nhiên nhưng cũng rất lễ phép. Hình ảnh một Hồ Ngọc Hà khéo léo cân bằng giữa hào quang sân khấu và vai trò làm mẹ càng khiến nhiều người ngưỡng mộ và xem cô như hình mẫu lý tưởng trong việc nuôi dạy con cái thời hiện đại.

