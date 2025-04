Một người nấu ăn, cả nhà ung thư? 5 thói quen nấu nướng gây ung thư nhiều gia đình hay làm

Muốn tránh xa bệnh ung thư, bạn không chỉ nên chú ý đến loại cũng như chất lượng thực phẩm bạn tiêu thụ hàng ngày, mà chính những thói quen nấu nướng trong bếp hàng ngày cũng có thể là nguyên nhân.

Dưới đây là 5 thói quen nấu nướng gây ung thư nhiều gia đình hay làm, cần thay đổi ngay.

1. Tái sử dụng dầu chiên

Một mặt, khi dầu được đun nóng ở nhiệt độ cao, axit béo chuyển hóa và oxit dầu có hại sẽ được sản sinh. Nếu sử dụng loại dầu này để nấu ăn liên tục ở nhiệt độ cao, lượng chất gây ung thư sẽ tăng nhanh chóng, chẳng hạn như tạo ra benzopyrene, chất gây ung thư loại 1.

Mặt khác, dầu đã qua sử dụng đã trải qua quá trình oxy hóa và dễ bị hỏng nếu không được bảo quản đúng cách.

2. Để thực phẩm sống và chín lẫn lộn trong tủ lạnh

Tủ lạnh của nhiều gia đình chứa đầy đủ các loại thịt, thức ăn thừa và đồ uống chưa uống hết. Chúng thường bị bỏ lại một cách bừa bãi trong nhiều ngày mà không có kế hoạch lưu trữ nào được sắp xếp hợp lý. Chúng được chất đống ở mọi không gian có sẵn, với niềm tin sai lầm rằng cách sắp xếp lộn xộn như vậy có thể tận dụng tối đa không gian tủ lạnh, nhưng lại bỏ qua mối đe dọa tiềm tàng đối với sức khỏe do sự lây nhiễm chéo giữa các loại thực phẩm.

Điều đáng lo ngại đặc biệt khi trộn thực phẩm sống và chín trong tủ lạnh là nguy cơ nhiễm khuẩn Listeria monocytogenes. Vi khuẩn Listeria có thể tồn tại trong thời gian dài ở môi trường nhiệt độ thấp và được tìm thấy rộng rãi trong nhiều loại thực phẩm như thịt, hải sản và các sản phẩm từ sữa. Khi một người bị nhiễm loại vi khuẩn này, các triệu chứng nhẹ có thể bao gồm sốt, đau cơ, buồn nôn và tiêu chảy, trong khi ở những trường hợp nghiêm trọng, nó có thể gây viêm màng não hoặc nhiễm trùng huyết, đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn tính mạng.

3. Dùng một thớt cho cả thực phẩm sống và thực phẩm chín

Trong bếp, việc sử dụng thớt để nấu ăn là việc làm thường ngày. Tuy nhiên, vì lý do an toàn thực phẩm, cần tránh sử dụng chung thớt cho thực phẩm sống và thực phẩm chín. Các nguyên liệu thực phẩm thô như thịt sống và hải sản có thể mang nhiều loại vi khuẩn như Salmonella và E. coli. Nếu chế biến chúng trên cùng một thớt với thực phẩm đã nấu chín, nguy cơ lây nhiễm chéo có thể dễ dàng xảy ra, do đó làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Các triệu chứng nhẹ có thể bao gồm nôn mửa, tiêu chảy, sốt và suy nhược toàn thân, trong khi các trường hợp nghiêm trọng có thể gây viêm ruột và thậm chí dẫn đến kiết lỵ!

4. Chờ bốc khói mới nấu

Nhiều người lớn tuổi có thói quen nấu ăn là đợi dầu bắt đầu bốc khói rồi mới cho thức ăn vào. Nguyên nhân sâu xa là do công nghệ chiết xuất dầu trước đây còn lạc hậu, trong dầu có nhiều tạp chất. Để dầu bốc khói có thể làm bay hơi hầu hết các tạp chất, và hiện tượng trực quan này đã trở thành tiêu chuẩn để họ đánh giá thời điểm nấu ăn thích hợp.

Ngày nay, quá trình khai thác dầu đã được cải thiện rất nhiều. Các loại dầu ăn thông thường trên thị trường phải trải qua nhiều quá trình tinh chế như khử gôm, khử mùi, khử màu, khử axit, khử nước và khử dầu mỡ, giúp loại bỏ hiệu quả lượng lớn tạp chất dễ gây khói. Do đó, điểm bốc khói của các loại dầu ăn hiện đại đã được cải thiện đáng kể.

Thông thường, điểm bốc khói của dầu ăn sẽ không vượt quá 180 độ C. Khi chảo dầu bắt đầu bốc khói, thường có nghĩa là nhiệt độ quá cao và có thể đã tăng lên trên 200 độ C. Nhiệt độ cao như vậy không chỉ phá hủy các vitamin tan trong chất béo và các axit béo thiết yếu trong dầu mà còn gây ra những biến đổi bất lợi cho protein, chất béo và carbohydrate trong các thành phần khi chúng được cho vào nồi, tạo ra các chất gây ung thư như benzopyrene và acrylamide, gây nguy hiểm cho sức khỏe con người.

5. Không sử dụng máy hút mùi khi nấu ăn

Nhiều người không quen sử dụng máy hút mùi khi nấu ăn. Một phần lý do có thể là họ không thích tiếng ồn, hoặc thấy cách vận hành rườm rà, hoặc họ chọn không bật máy hút mùi khi nấu ăn để tiết kiệm điện, nhưng họ không nhận thức được mối đe dọa tiềm ẩn đối với sức khỏe của mình. Khói bếp thực sự là nguồn gây ô nhiễm quan trọng trong môi trường gia đình và việc tiếp xúc lâu dài với chúng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Hít phải quá nhiều khói dầu có thể dẫn đến "hội chứng khói dầu", các triệu chứng bao gồm buồn nôn, chán ăn, chóng mặt, đau đầu, tức ngực và ù tai. Đặc biệt đối với những người đã mắc bệnh về đường hô hấp, khói dầu có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh và gây ra bệnh hen suyễn hoặc viêm nhiễm. Nghiêm trọng hơn là khói bếp có chứa các chất gây ung thư như benzopyrene và dinitrophenol (DNP). Hít phải những chất độc hại này trong thời gian dài có thể gây ung thư phổi.

Nguồn và ảnh: Sohu