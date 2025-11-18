Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một người trúng đặc biệt 28 tỉ đồng ở Tây Ninh, liền đổi thưởng trong đêm tại TP HCM

18-11-2025 - 11:16 AM | Xã hội

Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam ghi nhận giải đặc biệt và giải an ủi vé số Đồng Tháp tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh

Từ tối 17 đến sáng sớm 18-11, nhiều đại lý và khách hàng liên tục "xin vía" đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP HCM vì nơi đây đã đổi thưởng trong đêm cho một người đàn ông ở xã Đức Lập (tỉnh Tây Ninh) may mắn trúng đặc biệt 28 tỉ đồng vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 17-11.

Một người trúng đặc biệt 28 tỉ đồng ở Tây Ninh, liền đổi thưởng trong đêm tại TP HCM- Ảnh 1.

Chủ nhân trúng đặc biệt 28 tỉ đồng đã đổi thưởng ngay trong đêm. Ảnh: ĐLVS Mỹ Hạnh

Một người trúng đặc biệt 28 tỉ đồng ở Tây Ninh, liền đổi thưởng trong đêm tại TP HCM- Ảnh 2.

Giải an ủi vé số Đồng Tháp cũng trúng tại xã Đức Lập. Ảnh: ĐLVS Hồng Hạnh

"Xã Đức Lập sau sáp nhập nằm gần với xã Bà Điểm nên người đàn ông này sau khi phát hiện mình trúng giải đặc biệt 14 tờ vé số thì liền chạy qua đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm để đổi thưởng ngay trong đêm" – một nguồn tin cho hay.

Giải an ủi vé số Đồng Tháp cũng được xác định trúng tại xã Đức Lập. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hồng Hạnh ở xã Đức Lập.

Trước đó, vào ngày 14-11, một người đàn ông ở tỉnh Đồng Tháp sau khi phát hiện mình trúng đặc biệt 28 tỉ đồng vé số Hậu Giang thì liền đến đại lý vé số Hồng Tươi ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để đổi thưởng "Khách hàng nhận chuyển khoản toàn bộ số tiền trúng thưởng giải đặc biệt" – đại diện đại lý vé số Hồng Tươi thông tin.

Hôm nay, xổ số kiến thiết miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.


Theo Thu Tâm

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an Hà Nội ra thông báo, người dân đang sở hữu xe máy cũ phải lưu ý

Công an Hà Nội ra thông báo, người dân đang sở hữu xe máy cũ phải lưu ý Nổi bật

Hàng loạt phụ huynh TP.HCM xôn xao về khoản tiền gần 700.000 đồng được "trả lại": Thực hư ra sao?

Hàng loạt phụ huynh TP.HCM xôn xao về khoản tiền gần 700.000 đồng được "trả lại": Thực hư ra sao? Nổi bật

Những giấy tờ nào người dân không cần mang theo khi làm thủ tục hành chính?

Những giấy tờ nào người dân không cần mang theo khi làm thủ tục hành chính?

10:39 , 18/11/2025
Mưa rét bao trùm miền Bắc, có nơi dưới 5°C

Mưa rét bao trùm miền Bắc, có nơi dưới 5°C

10:15 , 18/11/2025
Chủ tịch thành phố Huế làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Chủ tịch thành phố Huế làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

09:45 , 18/11/2025
Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

09:42 , 18/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên