Xổ số miền Nam: Lộ diện nhiều chủ nhân trúng lớn vé số Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long

Sáng 15-11, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, nhiều khách hàng và các đại lý vé số đã liên tục "xin vía" đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh vì nơi đây vừa đổi thưởng cho nhiều khách hàng may mắn trúng lớn.

Lộ diện những chủ nhân trúng đặc biệt và an ủi vé số Bình Dương. Ảnh: ĐLVS Tấn Sỹ 78, Đại Phong

Theo đó, đại lý vé số Tấn Sỹ 78 đã đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 411356) 2 tờ vé số Bình Dương, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 14-11.

Những tờ vé số trúng đặc biệt còn lại cũng đã được đại lý vé số Đại Phong ở xã Hậu Nghĩa và các đại lý vé số ở Đức Hòa đổi thưởng cho những chủ nhân trúng thưởng.

Như vậy, chỉ trong 4 ngày, giải đặc biệt đã "nổ" 3 lần tại tỉnh Tây Ninh. Trong đó, đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An đã đổi thưởng 2 lần, đại lý Tấn Sỹ 78, đại lý vé số Đại Phong và các đại lý vé số khác ở Đức Hòa đổi 1 lần.

Cũng trong sáng 15-11, thông tin từ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long), nơi đây đã bán 3 lốc vé số Vĩnh Long (gồm 42 vé) trúng giải nhì với tổng giải thưởng 630 triệu đồng.

Đại lý vé số Phú Vinh bán trúng giải nhì 3 lốc vé số

Hôm nay, xổ số kiến thiết miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số TP HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.