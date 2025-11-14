Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Rất nhiều yếu tố đã tạo sức ép buộc nhà mạng này phải thay đổi cấu trúc vận hành vốn cồng kềnh và chi phí lớn.

Dưới thời CEO mới Dan Schulman, Verizon đang bước vào cuộc tái cấu trúc mạnh nhất trong lịch sử của mình – và tín hiệu đầu tiên chính là kế hoạch cắt giảm khoảng 15.000 việc làm, tương đương gần 15% lực lượng lao động. Theo Reuters, đây không chỉ là biện pháp thắt chặt chi phí thuần túy, mà là nỗ lực cấp bách để ngăn đà mất khách thuê bao – vấn đề lớn nhất đang kéo lùi nhà mạng Mỹ từng ở vị trí thống trị.

Trong quý III/2025, Verizon chỉ bổ sung được khoảng 44.000 thuê bao trả sau, mức thấp đáng báo động khi so với tốc độ tăng trưởng mạnh của các đối thủ như T-Mobile hay AT&T. Không chỉ vậy, các nhà mạng cáp như Comcast và Charter đang ngày càng lấn sân vào mảng di động với mô hình dịch vụ giá rẻ, khiến thị trường trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Những yếu tố này tạo sức ép buộc Verizon phải thay đổi cấu trúc vận hành vốn cồng kềnh và chi phí lớn. Đó cũng là lý do Dan Schulman – người nổi tiếng với triết lý “đơn giản hóa để chiến đấu” thời còn ở PayPal – khẳng định công ty cần nhẹ hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn để giành lại thị phần.

Đợt sa thải này ảnh hưởng mạnh nhất đến nhóm quản lý không thuộc công đoàn, với tỷ lệ bị cắt giảm hơn 20%. Bên cạnh đó, khoảng 180–200 cửa hàng do Verizon sở hữu sẽ được chuyển sang mô hình nhượng quyền, đồng nghĩa hàng nghìn nhân viên bán lẻ có thể không còn nằm trong biên chế.

Một nhà mạng viễn thông lớn vừa cắt giảm 15.000 nhân sự vì doanh số thuê bao trả sau thấp báo động- Ảnh 1.

Mặc dù công ty chưa công bố thời điểm chính thức, nguồn tin nội bộ cho biết việc cắt giảm sẽ bắt đầu ngay trong tuần tới. Đây không phải lần đầu Verizon thực hiện tinh giản quy mô lớn, nhưng mức độ lần này vượt xa các quyết định trong quá khứ.

Việc giảm mạnh nhân sự tạo ra tác động hai mặt: một bên là kỳ vọng tiết kiệm chi phí để công ty tập trung vào các mảng chiến lược như hạ tầng 5G, dịch vụ số và các gói thuê bao cạnh tranh hơn; bên còn lại là rủi ro giảm chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng nếu quá trình chuyển đổi không được kiểm soát chặt chẽ.

Câu hỏi lớn nhất mà giới phân tích đặt ra là liệu Verizon có thể cắt giảm đủ nhanh để bù đắp cho sự suy yếu trong tăng trưởng thuê bao hay không. Thị trường di động Mỹ đã bước vào giai đoạn bão hòa, và người dùng đang chuyển sang các lựa chọn rẻ hơn trong bối cảnh kinh tế biến động. Điều này khiến chiến lược “tăng giá thuê bao để bù chi phí” không còn phù hợp – chính Schulman cũng thừa nhận điều đó khi tuyên bố Verizon phải thay đổi toàn diện cách tiếp cận thị trường.

Đợt sa thải 15.000 người có thể là bước đi dũng cảm hoặc liều lĩnh, tùy góc nhìn. Nhưng chắc chắn đây là tín hiệu cho thấy Verizon đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Sự gọn nhẹ mà công ty hướng tới sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa nếu đi kèm khả năng đổi mới sản phẩm, tối ưu dịch vụ và giành lại niềm tin từ khách hàng – những yếu tố sống còn trong cuộc cạnh tranh mà không nhà mạng nào có thể đứng yên.

Theo: Reuters

