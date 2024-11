Một nhân vật Việt Nam giành HCV Olympic Toán quốc tế 2 năm liên tiếp, tốt nghiệp Tiến sĩ ĐH Harvard, được cả Forbes vinh danh

“Cậu bé vàng” của Toán học Việt Nam

Sau 50 năm tham gia Olympic Toán học quốc tế (IMO), Việt Nam có 10 người đạt được số điểm tuyệt đối 42/42 tại đấu trường quốc tế này. Trong đó có Lê Hùng Việt Bảo, thí sinh giành 2 huy chương vàng 2 năm liên tiếp trong kỳ thi IMO năm 2003 và 2004.

Lê Hùng Việt Bảo sinh năm 1986, có bố là Giáo sư, Tiến sĩ Toán học, mẹ từng công tác tại ĐH Bách khoa Hà Nội, anh trai cũng là Tiến sĩ Toán. Anh bộc lộ niềm đam mê và khả năng nổi trội môn Toán từ khi học cấp 1 tại Đức, giành được nhiều giải thưởng HSG Toán trong những năm cấp 2 và đỗ lớp chuyên Toán THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Bên cạnh việc học trên lớp, Lê Hùng Việt Bảo tự lên mạng tìm đọc tài liệu, say mê tìm ra cách giải nhanh và ngắn gọn cho các bài toán. Bố anh cũng sưu tầm các sách toán trong nước và nước ngoài để con có điều kiện học thêm nhiều dạng toán.

Theo bạn bè và thầy cô, thế mạnh của Lê Hùng Việt Bảo là lý thuyết số và luôn khám phá ra những cách giải mới. Có năng khiếu vượt trội ở môn Toán nhưng anh vẫn giữ học tốt đều các môn, là HSG toàn diện với điểm tổng kết trên 9,0.

Chân dung Lê Hùng Việt Bảo. Ảnh: Forbes

Năm lớp 11, Lê Hùng Việt Bảo giành giải Ba cuộc thi HSG Toán quốc gia, được chọn vào đội tuyển thi IMO. Năm đó, anh trở thành một trong 3 thí sinh xuất sắc giành huy chương vàng với điểm số tuyệt đối 42/42 điểm tại Nhật Bản, theo Tiền Phong. Thành tích ấn tượng tại đấu trường quốc tế đưa anh vào danh sách 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2003.

Năm 2004, với giải Nhất HSG Toán quốc gia, Lê Hùng Việt Bảo tiếp tục được chọn để thi quốc tế và lập “cú đúp” với HCV IMO tại Hy Lạp. Đó là năm đoàn Việt Nam đón "cơn mưa huy chương" với 4 huy chương vàng và 2 huy chương bạc, xếp thứ 4 trong số 82 nước tham gia. Dù vậy, Lê Hùng Việt Bảo có phần tiếc nuối khi không thể đạt điểm cao tuyệt đối như lần đầu tiên thi IMO.

Tiến sĩ ĐH Harvard ở tuổi 28, Forbes vinh danh

Lê Hùng Việt Bả được tuyển thẳng vào lớp Cử nhân Toán tài năng của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, sau đó tiếp tục theo học và tốt nghiệp ngành Toán tại ĐH Cambridge (Anh) danh giá. Ba năm liền, Lê Hùng Việt Bảo giành danh hiệu sinh viên xuất sắc ngành Toán, theo Tuổi Trẻ.

Anh hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại ĐH Harvard và nhận bằng vào tháng 3/2014 với luận án ''Modularity of some elliptic curves over totally real fields'' dưới sự hướng dẫn của giáo sư, nhà Toán học nổi tiếng Richard Taylor.

Lê Hùng Việt Bảo sau đó trở thành nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại ĐH Chicago (Mỹ) về chuyên ngành số học, một trong những lĩnh vực lâu đời nhất của toán học. Anh tin rằng lĩnh vực của anh sẽ có nhiều hữu ích trong việc phát triển công nghệ bảo mật. Tiến sĩ trẻ từng lọt vào danh sách Forbes 30 Under 30 châu Á năm 2016 ở lĩnh vực Y tế và Khoa học.

Lê Hùng Việt Bảo nằm trong danh sách Forbes 30 Under 30 châu Á năm 2016 Ảnh: Forbes

Anh từng được mời làm việc tại Viện Nghiên cứu Cao cấp Princeton trong gần 1 năm. Lê Hùng Việt Bảo hiện là PGS tại ĐH Northwestern, Mỹ.

Tháng 7/2024, Lê Hùng Việt Bảo cùng một số nhà Toán học Việt Nam về nước tham dự Trường hè VIASM-ICTP về Biểu diễn Galois và Luật tương hỗ do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) phối hợp với Viện Toán học Clay (Clay Math Institute) đồng tổ chức.

Lê Hùng Việt Bảo tham dự Trường hè VIASM-ICTP về Biểu diễn Galois và Luật tương hỗ 2024. Ảnh: VOV2

Tham gia sự kiện có hơn 80 nhà khoa học và các bạn học viên thuộc lĩnh vực Giải tích, Hình học, Tôpô, của các trường, viện trong và ngoài nước, trong đó có 40 học viên nước ngoài đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

