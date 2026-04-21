Một nhân viên văn phòng trúng giải Jackpot gần 80 tỉ đồng

Anh Đ.Đ.D. (người đeo mặt nạ) nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45.

Qua kiểm tra trên hệ thống và hồ sơ cá nhân, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng Jackpot Mega 6/45 thuộc về anh Đ.Đ.D. – thuê bao Viettel đã mua vé số trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS). Giá trị giải thưởng Jackpot là hơn 79,26 tỉ đồng.

Anh Đ.Đ.D. là một thanh niên Gen Z (những người sinh từ năm 1997 đến 2012), được mệnh danh là "công dân số", hiện là nhân viên văn phòng tại TPHCM. Anh tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott trong thời gian dài và xem việc mua vé như một hình thức giải trí lẫn cầu may. Anh thường có thói quen chờ giá trị giải Jackpot tăng cao rồi mới mua vé số Vietlott để tăng thêm phần hấp dẫn, tính giải trí, thông qua kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) do tính tiện lợi, phù hợp với đặc thù công việc văn phòng.

"Tại thời điểm mua vé, thay vì mua mỗi vé mệnh giá 10.000 đồng, tôi bất chợt chọn mua 1 vé bao 8 (chọn 8 cặp số) mệnh giá 280.000 đồng. Thế là tờ vé số bao 8 này đã mỉm cười với tôi"- anh Đ.Đ.D. tiết lộ

Bộ số anh lựa chọn là các con số mang ý nghĩa cá nhân như ngày, tháng, năm sinh, kết hợp với một vài số mà anh đã tham khảo qua kết quả các kỳ quay trước trên ứng dụng Vietlott SMS.

Anh Đ.Đ.D. cho biết khi đang làm các công việc thường ngày thì nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng. Ban đầu, anh chưa tin đây là sự thật nên đã nhờ mẹ kiểm tra lại thông tin trên các kênh chính thức và báo chí. Sau đó, anh tiếp tục đăng nhập vào ứng dụng Vietlott SMS để kiểm tra lại nhiều lần và xác nhận mình chính là người trúng giải Jackpot với giá trị gần 80 tỉ đồng. Ngay sau khi chắc chắn thông tin, gia đình anh đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Sau khi nhận thưởng, anh Đ.Đ.D. dự định vẫn sẽ tiếp tục công việc văn phòng vì đây là công việc mà anh yêu thích. Bên cạnh đó, anh cũng lên kế hoạch sử dụng giải thưởng để giúp đỡ gia đình cũng như có cuộc sống tốt hơn.

Theo quy định, anh Đ.Đ.D. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 7,9 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) tại TP HCM và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.