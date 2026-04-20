Ra lệnh bắt tạm giam Sằm Văn Học SN 1981

Theo Duy Anh | 20-04-2026 - 22:55 PM | Xã hội

Sằm Văn Học và một đối tượng khác bị cáo buộc đặt làm trên mạng Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy và biển số đẹp giả, sau đó bán cho người dân.

Ngày 19/4, Công an xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng là Sằm Văn Học (sinh năm 1981) và Sằm Văn Sy (sinh năm 1988), cùng trú tại thôn Minh Lập, xã Bắc Quang về tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an xã Bắc Quang tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm của công dân, phát hiện Sằm Văn Sy có dấu hiệu của hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại diện cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh tố tụng đối với các bị can (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Quá trình điều tra vụ án, Công an xã Bắc Quang xác định Sằm Văn Học và Sằm Văn Sy đã đặt làm trên mạng Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy và biển số đẹp giả, sau đó bán cho người dân để hưởng lợi số tiền chênh lệch.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định hành vi của 2 đối tượng trên đủ yếu tố cấu thành tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, quy định tại Khoản 2, Điều 341, Bộ Luật hình sự và tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, quy định tại Khoản 1, Điều 174, Bộ Luật hình sự.

Vụ việc trên là lời cảnh tỉnh đối với những trường hợp xem nhẹ các quy định của pháp luật; đồng thời, đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, thận trọng trong việc giao dịch, quản lý giấy tờ, tài sản, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Duy Anh

phunumoi.net.vn

