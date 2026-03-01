Một nhóm ngành được dự báo có lợi nhuận tăng đột biến hơn 400% trong quý 1/2026

Trong dự phóng kết quả kinh doanh quý 1/2026 vừa công bố, Chứng khoán MB (MBS) ước tính lợi nhuận toàn thị trường có thể tăng khoảng 25% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức tăng này chủ yếu mang tính cục bộ, chưa có sự lan tỏa rộng khi động lực tăng trưởng tập trung vào một số nhóm ngành hoặc doanh nghiệp có yếu tố đột biến.

Nổi bật là nhóm bất động sản với mức tăng trưởng ước đạt 407%, đóng góp lớn từ VHM. Ngành dầu khí cũng ghi nhận mức tăng mạnh khoảng 122%, trong khi bán lẻ duy trì đà tích cực với mức tăng khoảng 46%. Ở chiều ngược lại, một số nhóm ngành kém khả quan hơn mặt bằng chung khi bất động sản khu công nghiệp ước giảm 23% do không phải thời điểm bàn giao đất, nhóm xuất khẩu giảm khoảng 21% và hàng không giảm 10% do áp lực chi phí nhiên liệu gia tăng.

Ở nhóm ngân hàng, MBS nhận định lợi nhuận sau thuế quý 1/2026 của các nhà băng niêm yết được dự báo tăng khoảng 19% nhờ tăng trưởng tín dụng toàn ngành đạt khoảng 3% và biên lãi ròng (NIM) cải thiện nhẹ. Tuy nhiên, chi phí dự phòng dự kiến tăng mạnh khoảng 30%, đặc biệt ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần do chất lượng tài sản suy giảm. Dù vậy, định giá ngành đã lùi về vùng thấp so với trung bình một năm, trong khi triển vọng lợi nhuận vẫn duy trì tích cực.

Đối với bất động sản, thị trường tiếp tục trầm lắng trong quý I khi mặt bằng lãi suất cao và tín dụng bị kiểm soát chặt khiến cả chủ đầu tư lẫn người mua duy trì tâm lý thận trọng. Thanh khoản suy yếu kéo theo giá một số phân khúc điều chỉnh nhẹ. Lợi nhuận doanh nghiệp vì vậy phân hóa mạnh, trong đó mức tăng cao chủ yếu đến từ các khoản thu bất thường như bán buôn dự án hoặc thu nhập tài chính, còn lại phần lớn đi ngang hoặc giảm nhẹ.

Phân khúc bất động sản khu công nghiệp dù triển vọng dài hạn tích cực nhờ dòng vốn FDI và chính sách hỗ trợ, nhưng lợi nhuận quý I chưa khả quan do không phải giai đoạn ghi nhận bàn giao. Kết quả kinh doanh giữa các doanh nghiệp phân hóa rõ, khi KBC và SZC có thể giảm so với nền cao cùng kỳ, trong khi BCM và IDC vẫn duy trì tăng trưởng lần lượt khoảng 8% và 18%.

Trong ngành vật liệu xây dựng, nhu cầu và giá thép phục hồi giúp cải thiện kết quả kinh doanh. Tiêu thụ thép xây dựng và HRC dự báo tăng lần lượt 12% và 30%, qua đó hỗ trợ lợi nhuận của HPG tăng khoảng 13%, đạt 3.800 tỷ đồng. Ngược lại, các doanh nghiệp tôn mạ như HSG và NKG chịu áp lực biên lợi nhuận thu hẹp, lợi nhuận dự kiến giảm lần lượt 17% và 38%.

Ở nhóm dầu khí, giá dầu duy trì ở mức cao tiếp tục tạo động lực tăng trưởng trên toàn chuỗi. PVS ước đạt khoảng 480 tỷ đồng nhờ backlog lớn, PVD dự kiến tăng trưởng tới 86% nhờ cải thiện giá thuê giàn. Ở trung nguồn, PVT ước tăng khoảng 19%, trong khi GAS dự kiến đạt 3.174 tỷ đồng (+15%) nhờ giá LPG và LNG tăng. Ở hạ nguồn, BSR nổi bật với lợi nhuận ước đạt 4.217 tỷ đồng (+957%) nhờ crack spread cải thiện, còn PLX dự kiến đạt 286 tỷ đồng (+114%).

Ngành điện ghi nhận bức tranh phân hóa, với NT2 được kỳ vọng phục hồi mạnh từ nền thấp, trong khi POW đi ngang do áp lực nguồn cung mới. Nhóm thủy điện và năng lượng tái tạo như HDG, REE dự kiến tăng trưởng nhẹ. Nhìn chung, triển vọng lợi nhuận ngành điện vẫn ổn định và có thể cải thiện rõ hơn trong giai đoạn cao điểm tiêu thụ quý II–III.

Trong lĩnh vực tiêu dùng – bán lẻ, MBS cho rằng tăng trưởng vẫn duy trì nhưng chưa thực sự bứt phá. Ngành sữa được kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số nhờ biên cải thiện, trong khi bán lẻ hiện đại tiếp tục mở rộng quy mô và duy trì đà tăng ổn định. Đáng chú ý, ngành trang sức có thể ghi nhận mức tăng trưởng đột biến trong quý I nhờ hưởng lợi từ đà tăng của giá vàng.

Ngược lại, nhóm logistics bắt đầu chịu áp lực từ chi phí nhiên liệu gia tăng. Dù sản lượng vận chuyển và thông quan vẫn tăng trưởng tích cực, biên lợi nhuận của các doanh nghiệp vận tải và chuyển phát như HAH, VTP có thể bị thu hẹp. Trong khi đó, các doanh nghiệp cảng biển như GMD ít chịu tác động hơn và có thể duy trì tăng trưởng nhờ sản lượng ổn định và việc điều chỉnh giá dịch vụ.