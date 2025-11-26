Một “ông lớn” dầu khí bị phạt vì vi phạm công bố thông tin

Loạt vi phạm trong giao dịch với bên liên quan

Ngày 24/11/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 434/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONs, UPCoM: PVX), có trụ sở tại tầng 14, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Hà Nội. Theo kết luận của cơ quan quản lý, PVX đã vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Theo Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất năm 2023, 2024 đã kiểm toán và BCTC hợp nhất bán niên năm 2025 đã được soát xét, trong năm 2023, 2024, 6 tháng đầu năm 2025, PVX có phát sinh giao dịch với các tổ chức (Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2, Viện Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam) là tổ chức có liên quan của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) - cổ đông lớn (công ty mẹ - sở hữu 54,47% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết) của Công ty.

Theo quy định pháp luật, các giao dịch giữa doanh nghiệp và bên liên quan phải được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị, PVC đã không thực hiện quy trình này, dẫn đến việc bị xử phạt 137,5 triệu đồng.

Công bố thông tin thiếu đầy đủ, nhiều giao dịch bị bỏ sót

Ngoài vi phạm trong giao dịch, PVX còn bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Công ty không trình bày đầy đủ thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024 và 6 tháng đầu năm 2024, 2025 theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, theo BCTC hợp nhất bán niên năm 2024, 2025 đã soát xét và BCTC hợp nhất năm 2023, 2024 được kiểm toán, trong năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, Công ty có phát sinh giao dịch với người có liên quan của Công ty là: Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 (Đơn vị phụ thuộc của công ty mẹ - PVN), Viện Dầu khí Việt Nam (Đơn vị phụ thuộc của công ty mẹ), Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Công ty có cùng công ty mẹ), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (Công ty có cùng công ty mẹ), Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (Công ty liên kết).

Tuy nhiên, Công ty chưa trình bày các giao dịch này tại mục 2 Phần VII Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024 và 6 tháng đầu năm 2024, 2025)

Như vậy, tổng mức phạt PVX phải nộp là 202,5 triệu đồng .

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) – tiền thân là Xí nghiệp Liên hợp Xây lắp Dầu khí – được thành lập ngày 14/9/1983 theo Quyết định số 1069/DK-TC của Tổng cục Dầu khí. Trải qua hơn bốn thập kỷ phát triển, PVX hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt và sửa chữa các công trình dầu khí, giàn khoan, chân đế giàn khoan, các kết cấu kim loại, bồn bể chứa xăng dầu; Kinh doanh vật tư, thiết bị xây dựng và thiết bị phục vụ ngành dầu khí; Khảo sát, thiết kế,...

Doanh nghiệp bắt đầu quá trình cổ phần hóa vào tháng 3/2006, khi Bộ Công nghiệp phê duyệt phương án chuyển Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí thành công ty cổ phần với vốn điều lệ 150 tỷ đồng. Chỉ hai năm sau, vốn điều lệ được nâng lên 1.500 tỷ đồng, trước khi tiếp tục tăng lên 2.500 tỷ đồng vào cuối năm 2010 và đạt 4.000 tỷ đồng trong quý I/2012.

Cổ phiếu PVX lần đầu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vào ngày 19/8/2009. Tuy nhiên, đến ngày 9/6/2020, cổ phiếu này bị hủy niêm yết và chuyển sang giao dịch trên UPCoM từ ngày 17/6/2020 với giá tham chiếu 1.000 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu PVX đang đứng ở mức giá 1.600 đồng/cp, bị hạn chế chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần.