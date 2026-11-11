Một “ông lớn” ngành điện bất ngờ nâng mục tiêu lợi nhuận gấp hơn 4 lần

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã chứng khoán: POW) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Theo nghị quyết, PV Power điều chỉnh mục tiêu tổng doanh thu toàn Tổng công ty lên 53.308 tỷ đồng, tăng gần 7% so với kế hoạch ban đầu là 49.887 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất là chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế được nâng từ 1.328 tỷ đồng lên 5.568 tỷ đồng, tương đương gấp gần 4,2 lần kế hoạch cũ. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 4.973 tỷ đồng, gấp hơn 4,4 lần mục tiêu 1.124 tỷ đồng được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 5.

Đáng nói, dù đã tăng hơn 4 lần, mục tiêu lợi nhuận mới của PV Power vẫn thấp hơn đáng kể so với kết quả kinh doanh thực tế trong 9 tháng đầu năm.

Kế hoạch 2026 mới điều chỉnh của POW

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, PV Power ghi nhận doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đạt 49.406 tỷ đồng, tăng gần 95% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 7.744 tỷ đồng, tăng 232%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 6.899 tỷ đồng, tăng 216% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành tới 614% kế hoạch lợi nhuận sau thuế ban đầu. Ngay cả khi so với mục tiêu vừa điều chỉnh, PV Power vẫn vượt gần 1.926 tỷ đồng, tương ứng vượt khoảng 39%, dù năm tài chính còn một quý chưa kết thúc.

Kết quả kinh doanh quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm 2026 của POW

Động lực tăng trưởng đến từ sản lượng điện được cải thiện, đặc biệt tại các nhà máy nhiệt điện khí. Cụm Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 sau khi đi vào vận hành thương mại đã đóng góp thêm sản lượng đáng kể, bên cạnh sự gia tăng huy động tại Nhơn Trạch 2, Cà Mau 1 và 2 và Vũng Áng 1.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến của PV Power còn có đóng góp từ các khoản thu nhập không thường xuyên. Theo thông tin doanh nghiệp công bố về kết quả 6 tháng đầu năm, PV Power đã ghi nhận khoảng 2.476 tỷ đồng từ việc xử lý các khoản tồn đọng tài chính, bao gồm chênh lệch tỷ giá tại Nhà máy điện Vũng Áng 1, quyết toán tiền điện và giá khí tại Cà Mau 1 và 2, cùng các khoản điều chỉnh dự phòng chi phí vận hành, bảo dưỡng.

Bên cạnh kế hoạch hợp nhất, PV Power cũng điều chỉnh mạnh các chỉ tiêu kinh doanh của công ty mẹ. Cụ thể, doanh thu công ty mẹ được nâng lên 44.437 tỷ đồng, tăng 6,5% so với kế hoạch trước đó. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 4.695 tỷ đồng, gấp gần 4 lần, còn lợi nhuận sau thuế đạt 4.317 tỷ đồng, tương ứng gấp gần 3,9 lần kế hoạch ban đầu.

Về hoạt động đầu tư, PV Power nâng giá trị thực hiện đầu tư tại công ty mẹ lên 2.545 tỷ đồng, tăng hơn 46% so với kế hoạch cũ. Trong đó, doanh nghiệp dự kiến dành 375 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng cơ bản, 287 tỷ đồng mua sắm tài sản cố định và trang thiết bị, đồng thời bố trí 1.883 tỷ đồng để góp vốn vào các đơn vị thành viên.

Tổng giá trị giải ngân theo kế hoạch mới đạt 6.477 tỷ đồng, tăng 806 tỷ đồng so với phương án trước điều chỉnh. Nguồn vốn dự kiến gồm 5.049 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và 1.428 tỷ đồng từ vốn vay cùng các nguồn khác.