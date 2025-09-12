Một quốc gia bất ngờ thành 'phao cứu sinh' cho Nga: Liên tục nhập khí đốt từ dự án có công suất gần 20 tỷ mét khối/năm, từng bị 'đóng băng' hơn 1 năm do sức ép của phương Tây

Trung Quốc dường như đã trở thành khách hàng thường xuyên của khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án Arctic LNG 2 - một dự án chủ chốt của Nga đang bị Mỹ và châu Âu trừng phạt. Mới đây, tàu chở LNG thứ 3 trong vòng 2 tuần qua vừa cập cảng tại một cảng nhập khẩu ở miền Nam Trung Quốc.

Cụ thể, theo Reuters dẫn dữ liệu từ LSEG và Kpler, tàu LNG có tên Zarya, nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, đã dỡ hơn 160.000 m3 khí đốt từ Arctic LNG 2 tại trạm Beihai, tỉnh Quảng Tây vào ngày 10/9. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Bắc Kinh không ngần ngại tiếp nhận nguồn nhiên liệu từ các dự án mà phương Tây tìm cách cô lập.

Arctic LNG 2 từng bị đóng băng suốt hơn 1 năm do các biện pháp trừng phạt cứng rắn từ Mỹ, EU và Anh. Đây là dự án xuất khẩu LNG lớn thứ 2 của Nga, đặt tại bán đảo Gydan ở vùng Bắc Cực. Sau khi bị đưa vào danh sách trừng phạt vào năm ngoái, phần lớn người mua quốc tế đều e ngại tham gia, lo ngại bị vạ lây từ các biện pháp trừng phạt thứ cấp.

Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi vào cuối tháng 8 khi lô hàng đầu tiên từ Arctic LNG 2 được tàu Arctic Mulan đưa đến cảng Beihai và được Trung Quốc tiếp nhận, đánh dấu chuyến hàng xuất khẩu thực sự đầu tiên từ cơ sở này.

Và chỉ trong vòng 2 tuần sau đó, thêm 2 chuyến hàng nữa đã cập bến Trung Quốc, cho thấy Bắc Kinh không chỉ “mở cửa” mà còn có thể đang đặt cược lâu dài vào nguồn cung từ Nga.

Việc Trung Quốc liên tục tiếp nhận LNG từ dự án bị trừng phạt của Nga được xem là phép thử đối với sự quyết đoán của chính quyền Tổng thống Donald Trump, vốn đang tìm cách siết chặt dòng chảy tài chính giúp Nga duy trì chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Không chỉ 3 chuyến hàng đã cập bến, hiện có ít nhất 2 tàu LNG khác chở khí từ Arctic LNG 2 đang trên đường tới Trung Quốc, dự kiến cập cảng trong vài ngày tới. Nếu xu hướng này tiếp diễn, Trung Quốc sẽ dần trở thành “phao cứu sinh” quan trọng đối với xuất khẩu khí đốt của Nga, trong bối cảnh châu Âu và Mỹ đang đóng cửa hoàn toàn với nguồn năng lượng từ Moscow.

Tham khảo Reuters﻿