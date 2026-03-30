Một quốc gia Châu Á hạ thủy thiết bị chưa từng thấy, khẳng định sẽ sớm đón tin vui từ biển

Trung Quốc đã có một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng năng lực nghiên cứu đại dương với việc khánh thành một cơ sở nghiên cứu nổi ngoài khơi, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết tại Thượng Hải. Dự án này được định vị là một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ quốc gia. Cụ thể, thiết bị này giới thiệu là "đảo nổi ngoài khơi". Theo Trung Quốc, đây là nền tảng nghiên cứu biển siêu lớn đầu tiên trên thế giới thuộc loại này.

Được phát triển bởi Đại học Giao thông Thượng Hải (SJTU), ý tưởng này dựa trên các năng lực nghiên cứu biển hiện có ở Trung Quốc, chẳng hạn như phòng thí nghiệm dưới biển sâu, tàu nghiên cứu và tàu ngầm, đồng thời giải quyết sự thiếu hụt một nền tảng có thể vừa di chuyển hiệu quả vừa có thể neo đậu tại chỗ trong các nhiệm vụ kéo dài.

Cơ sở mới kết hợp giàn nổi, tàu thuyền và hệ thống hỗ trợ trên bờ

Được thiết kế để hoạt động liên tục trong điều kiện khắc nghiệt ngoài khơi, giàn khoan sẽ hỗ trợ nhiều hoạt động khoa học, bao gồm phát triển thiết bị hàng hải tiên tiến, thăm dò tài nguyên đại dương và nghiên cứu khoa học biển rộng hơn.

Việc triển khai này phản ánh tham vọng ngày càng lớn của Bắc Kinh trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng dài hạn, có khả năng mở rộng để phục vụ cho hoạt động thăm dò và đổi mới bền vững ở vùng biển sâu.

Cốt lõi của dự án là một hệ thống nghiên cứu đa tầng tích hợp các khả năng ngoài khơi và trên bờ. Cơ sở này được xây dựng dựa trên ba thành phần chính: giàn nổi trung tâm, một đội ngũ phòng thí nghiệm trên tàu và cơ sở hạ tầng hỗ trợ trên đất liền.

Cấu tạo chính của nó sử dụng thiết kế thân kép bán chìm, được chế tạo để ổn định trong điều kiện biển khắc nghiệt đồng thời cho phép thử nghiệm quy mô lớn các thiết bị biển sâu nặng hàng trăm tấn. Theo tin tức của CCTV, nền tảng này có khả năng hỗ trợ các nhiệm vụ khoa học và nghiên cứu thực nghiệm ở độ sâu lên đến khoảng 10.762 mét, bao phủ hiệu quả toàn bộ phạm vi thám hiểm đại dương.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào năm 2030, và khi đi vào hoạt động, nó sẽ đóng vai trò là địa điểm thử nghiệm trên biển mở cho các hệ thống khai thác khoáng sản dưới đáy biển sâu, thiết bị hàng hải và cơ sở hạ tầng dầu khí ngoài khơi. Bằng cách cho phép thử nghiệm các công nghệ trong điều kiện đại dương thực tế, nền tảng này dự kiến sẽ hỗ trợ nhiều hoạt động nghiên cứu và phát triển thực tiễn hơn.

Thúc đẩy khoa học đại dương và công tác chuẩn bị ứng phó thảm họa

Điều này cũng sẽ giúp các kỹ sư và nhà khoa học dễ dàng thực hiện các thí nghiệm quy mô lớn ngoài khơi, thay vì chủ yếu dựa vào môi trường thử nghiệm gần bờ hoặc trong phòng thí nghiệm.

Phòng thí nghiệm nổi còn có thể thúc đẩy khoa học đại dương và công tác chuẩn bị ứng phó thảm họa.

Truyền thông Trung Quốc cho biết nền tảng này dự kiến sẽ hỗ trợ nhiều mục tiêu khoa học và công nghiệp khác nhau. Những mục tiêu đó bao gồm thúc đẩy việc sử dụng thương mại tài nguyên biển, nâng cao hiểu biết về sự thay đổi của hệ sinh thái đại dương theo mùa, và đóng góp vào nghiên cứu về nguồn gốc và sự tiến hóa của sự sống.

Nó cũng được kỳ vọng sẽ giúp tinh chỉnh các mô hình dự báo bão, từ đó tăng cường khả năng chuẩn bị và ứng phó với thiên tai ở các vùng ven biển.

Theo nhà nghiên cứu Yang Jianmin của Đại học Giao thông Thượng Hải (SJTU), nền tảng này cũng được thiết kế để hoạt động với khả năng cơ động tương đương với một tàu nghiên cứu. Đây là lợi thế cho phép nó nhanh chóng tiếp cận các khu vực được chỉ định trước khi chuyển sang chế độ nghiên cứu ổn định thông qua việc cân bằng trọng tải. Sau khi đến vị trí, thiết bị có thể hỗ trợ các hoạt động khoa học kéo dài nhờ khả năng chịu tải cao, khả năng triển khai trong thời gian dài và khả năng chống chịu tốt với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.