Xe tải chở hơn 400.000 thanh KitKat bị đánh cắp, nhà sản xuất ra cảnh báo ‘nóng’

Một vụ trộm táo tợn nhắm vào lô hàng thực phẩm quy mô lớn vừa xảy ra trên tuyến đường vận tải xuyên châu Âu. Hơn 413.000 thanh kẹo KitKat đã "bốc hơi" cùng chiếc xe tải vận chuyển, gây nguy cơ thiếu hụt nguồn cung ngay trước thềm lễ Phục sinh.

Theo thông tin từ Nestlé, chiếc xe tải chở chính xác 413.793 thanh kẹo đang trên lộ trình từ miền Trung Italy đến Ba Lan thì gặp nạn. Do tuyến đường kéo dài khoảng 1.200 km, đi qua nhiều quốc gia như Áo và Cộng hòa Séc, phía công ty vẫn chưa thể xác định chính xác thời điểm và địa điểm nhóm tội phạm ra tay. Hiện tại, cả phương tiện lẫn hàng hóa đều chưa được tìm thấy.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các báo cáo ngành hậu cần cảnh báo về sự gia tăng đáng báo động của tình trạng trộm cắp và gian lận vận tải với những thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Dù số lượng hàng bị mất rất lớn, Nestlé cho biết họ có công cụ để đối phó. Mỗi thanh KitKat xuất xưởng đều được gắn một mã lô hàng duy nhất (ID). Đây chính là "chìa khóa" để cơ quan chức năng và người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc.

Nestlé dự đoán số kẹo này có thể được tẩu tán qua các kênh bán lẻ không chính thức tại châu Âu. Nhà bán lẻ, bán buôn và khách hàng có thể quét số lô trên bao bì để kiểm tra xem sản phẩm có thuộc lô hàng bị mất cắp hay không. Hệ thống quét mã đã được thiết lập để đưa ra hướng dẫn cụ thể cho người dùng cách liên hệ với hãng nếu phát hiện hàng lậu.

Đại diện Nestlé cảnh báo vụ trộm có thể khiến kệ hàng tại nhiều nước châu Âu trống trơn trong dịp lễ Phục sinh (5/4) tới đây. Tập đoàn sở hữu hàng loạt thương hiệu lớn như Nescafé, Cheerios này đang tích cực phối hợp với cảnh sát để điều tra, đồng thời cam kết cập nhật tình hình liên tục cho khách hàng.

Về KitKat, đây là dòng bánh xốp phủ chocolate nổi tiếng do Rowntree (Anh) phát triển và được Nestlé mua lại từ năm 1988. Sản phẩm này hiện là một trong những mặt hàng chủ lực của tập đoàn trên phạm vi toàn cầu.

Đây không phải lần đầu tiên thương hiệu này trở thành mục tiêu của tội phạm có tổ chức. Tại Nhật Bản, năm 2023, khoảng 55.000 thanh kẹo với các vị đặc biệt như matcha latte, dưa lưới đã bị chiếm đoạt trong một vụ lừa đảo doanh nghiệp.﻿ Tại Mỹ, một lô hàng trị giá 110.000 USD đang trên đường từ Nhật Bản đến New Jersey cũng từng bị đánh tráo bằng các giấy tờ vận chuyển giả mạo.