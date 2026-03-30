Hòa Phát, Việt Ý, Việt Đức,... lại đồng loạt điều chỉnh giá thép, tăng mạnh nhất từ đầu năm

Thị trường thép trong nước tiếp tục ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi nhiều doanh nghiệp sản xuất lớn đồng loạt điều chỉnh tăng giá bán, phản ánh áp lực chi phí đầu vào và xu hướng tăng giá nguyên vật liệu trên thị trường.

Theo các thông báo gửi tới khách hàng, Công ty TNHH MTV Hòa Phát – Bình Định cho biết sẽ điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm tại khu vực miền Trung kể từ ngày 30/3/2026. Cụ thể, thép thanh vằn các loại được điều chỉnh tăng 600.000 đồng/tấn, trong khi thép cuộn xây dựng và thép cuộn rút dây cùng tăng 400.000 đồng/tấn. Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Tương tự, Công ty CP Tập đoàn sản xuất thép Việt Đức cũng phát đi thông báo điều chỉnh giá bán áp dụng từ ngày 30/3/2026 cho cả thị trường miền Bắc và miền Trung. Theo đó, tại miền Bắc, thép cây tăng 500 đồng/kg và thép cuộn tăng 400 đồng/kg. Trong khi đó, tại miền Trung, mức tăng cao hơn với thép cây tăng 600 đồng/kg và thép cuộn tăng 400 đồng/kg.

Thép Việt Ý (VIS) cho biết, do sự biến động của thị trường thép xây dựng và để phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại, đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, công ty quyết định tăng giá bán.

Theo đó, Việt Ý điều chỉnh giá các loại thép cây tăng 500 đồng/kg và các loại thép cuộn tăng 400 đồng/kg. Phạm vi áp dụng trên toàn bộ các thị trường. Mức giá này chưa bao gồm VAT.

Shengly Việt Nam cũng vừa ra thông báo tăng giá, với mức điều chỉnh khác nhau theo từng vùng. Cụ thể, tại thị trường miền Bắc, thép cây tăng 500 đồng/kg và thép cuộn tăng 400 đồng/kg. Tại thị trường miền Trung, thép cây tăng 600 đồng/kg và thép cuộn tăng 400 đồng/kg. Trong khi đó, tại thị trường miền Nam, mức tăng thấp hơn, với thép cây tăng 500 đồng/kg và thép cuộn tăng 300 đồng/kg.

Lý giải nguyên nhân tăng giá, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất đều cho rằng giá phôi thép và nguyên vật liệu đầu vào liên tục leo thang, kéo theo chi phí sản xuất tăng mạnh. Bên cạnh đó, giá năng lượng, đặc biệt là xăng dầu, cũng góp phần đẩy giá thành sản phẩm đi lên.

Việc tăng giá bán thép đã được các chuyên gia trong ngành dự báo từ cuối tuần trước. Tuy nhiên, đây là lần điều chỉnh mạnh nhất kể từ đầu năm 2026 đến nay.

Đáng chú ý, từ đầu tháng 3 đến nay, các nhà máy thép đã nhiều lần điều chỉnh tăng giá trong bối cảnh chi phí nguyên liệu đầu vào gia tăng.

Không chỉ thép, nhiều loại vật liệu xây dựng khác như cát, đá, xi măng và bê tông cũng đồng loạt tăng giá, khiến các nhà thầu và chủ đầu tư rơi vào thế bị động, thậm chí phải hủy hợp đồng thi công. Theo ghi nhận, giá gạch đã tăng từ 1.800 đồng lên 2.100 đồng/viên, chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Riêng Nhà máy gạch Tuynel Tám Quỳnh thông báo tăng thêm 100 đồng/viên từ ngày 23/3.

Trong khi đó, giá cát đen tăng từ 470.000 đồng lên 570.000 đồng/m3, còn cát vàng tăng từ 750.000 đồng lên 800.000 đồng/m3. Đáng chú ý, bê tông tươi loại M300 ghi nhận mức tăng mạnh, từ khoảng 1,1 triệu đồng lên gần 1,5 triệu đồng/m3.

Với tình hình hiện tại, giá thép và các vật liệu xây dựng được dự báo sẽ tiếp tục neo ở mức cao trong ngắn hạn, đặc biệt nếu chi phí nguyên liệu và năng lượng trên thị trường quốc tế chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này đặt ra bài toán lớn cho cả nhà thầu, chủ đầu tư và cơ quan quản lý trong việc kiểm soát chi phí và ổn định thị trường.