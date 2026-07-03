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Một quốc gia châu Âu ghi nhận 1.028 ca tử vong vượt mức do nắng nóng kỷ lục

| | Tài chính quốc tế

Con số này cao hơn gấp đôi so với 407 ca tử vong do nắng nóng vào tháng 6 năm 2025.

Tây Ban Nha đã ghi nhận 1.028 ca tử vong vượt mức do một đợt nắng nóng gay gắt đổ bộ vào châu Âu tuần trước. Con số này cao hơn gấp đôi so với số ca tử vong do nắng nóng được ghi nhận vào năm ngoái.

Hơn 1.000 ca tử vong ở Tây Ban Nha có nguyên nhân từ đợt nắng nóng gần đây thiêu rốt châu Âu, trong bối cảnh quốc gia này vừa trải qua sáu tháng đầu năm nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử, các quan chức cho biết vào thứ Tư (1/7).

Viện Sức khỏe Carlos III cho biết có ít nhất 1.028 người đã tử vong vì các vấn đề liên quan đến nhiệt độ trong đợt nắng nóng vừa qua.

Con số này cao hơn gấp đôi so với 407 ca tử vong do nắng nóng vào tháng 6 năm 2025, thời điểm vốn là tháng Sáu nóng nhất tại Tây Ban Nha kể từ khi các dữ liệu bắt đầu được thu thập, theo cơ quan thời tiết quốc gia Aemet.

Ảnh: France24

Ảnh: Reuters

Ảnh: AFP

Sáu tháng đầu năm 2026 là khoảng thời gian nóng nhất ở Tây Ban Nha kể từ khi bắt đầu có các ghi chép lịch sử, với nhiệt độ trung bình cao hơn mức bình thường 1,6 độ C, cơ quan Aemet cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

"Bảy giai đoạn sáu tháng đầu năm ấm nhất... đều xảy ra trong vòng 10 năm qua", cơ quan Aemet cho biết.

Tháng 6 năm 2026 được xếp hạng là tháng Sáu nóng thứ hai trong lịch sử, với nhiệt độ trung bình cao hơn 3,2 độ C so với mức thông thường, theo thông tin từ Aemet.

Đợt nắng nóng thiêu đốt châu Âu từ cuối tháng Sáu là đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại châu lục này. Nhóm các nhà khoa học thuộc tổ chức World Weather Attribution nhận định hiện tượng trên hầu như không thể xảy ra vào tháng Sáu nếu không có tình trạng biến đổi khí hậu.

Các kỷ lục nhiệt độ mọi thời đại đã bị phá vỡ tại Đức, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia và Hungary, cũng như kỷ lục của riêng tháng Sáu tại Anh và Thụy Sĩ.

Pháp cũng phải đối mặt với mức nhiệt độ trung bình phá kỷ lục, đồng thời quốc gia này cũng vừa trải qua những đêm có nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay.

Nguồn: France24

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Theo Chi Chi

Đời sống & pháp luật

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