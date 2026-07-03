Tàu phá băng hạt nhân Chukotka đã được hồi sinh mạnh mẽ

Ngày 30/6, nhà bếp trên tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân Dự án 22220 Chukotka, hiện đang được đóng tại Xưởng đóng tàu Baltic, đã chính thức được đưa vào sử dụng.

Món khai vị được chuẩn bị ngay trên tàu. Theo giải thích từ bộ phận báo chí của đơn vị chế tạo, sự kiện này được coi là một truyền thống tốt đẹp trong hải quân, đồng thời là một khởi đầu mang tính biểu tượng cho hoạt động của con tàu.

Được biết các chuyên gia của nhà máy đã hoàn tất việc lắp đặt và thử nghiệm các hệ thống chung của tàu, bao gồm cả phòng cháy chữa cháy, lát sàn và ốp lát trang trí, đồng thời trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết cho khu bếp.

Trong quá trình thử nghiệm, các thông số vận hành chính đã được đo lường, khả năng hoạt động của tất cả thiết bị và sự tuân thủ những yêu cầu quy định đều đã được kiểm tra. Dữ liệu thu thập trình bày cho một ủy ban bao gồm đại diện của khách hàng, đó là FSUE Atomflot.

Tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân Chukotka.

Bộ phận báo chí của Xưởng đóng tàu Baltic nói rõ tàu phá băng Chukotka đã hoàn thành 88,4%. Nó được trang bị hệ thống lò phản ứng, động cơ đẩy điện và khu nhà ở với cabin và khu vực giải trí. Sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình thử nghiệm neo đậu, tàu phá băng sẽ bắt đầu các bài kiểm tra trên biển.

Tàu phá băng đa năng chạy bằng năng lượng hạt nhân Chukotka là chiếc tàu thứ năm thuộc Dự án 22220, được đóng tại Xưởng đóng tàu Baltic cho Tập đoàn Rosatom thuộc sở hữu nhà nước. Việc khởi công đóng tàu diễn ra vào ngày 16/12/2020 và hạ thủy vào ngày 6/11/2024. Tháng 10/2025, có thông tin cho rằng con tàu được cung cấp điện từ bờ.

Các tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc Dự án 22220 có thể di chuyển trên lớp băng dày, bằng phẳng và chắc chắn với độ sâu lên đến 2,8m. Hiện nay chúng là những tàu mạnh nhất thuộc loại này trên thế giới.

Những đặc điểm chính của các tàu phá băng thuộc Dự án 22220:

Chiều dài tối đa: 173,3m;

Chiều rộng: 34m;

Chiều cao thành tàu ở giữa: 15,2m;

Mớn nước: 8,5 đến 10,5m;

Lượng giãn nước: 33.500 tấn.