Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tàu phá băng hạt nhân Chukotka đã được hồi sinh mạnh mẽ

| | Tài chính quốc tế

Tưởng như Nga sẽ không thể có tàu phá băng Chukotka sau một loạt vướng mắc, nhưng rồi mọi việc đã dần được giải quyết.

Tàu phá băng hạt nhân Chukotka đã được hồi sinh mạnh mẽ- Ảnh 1.

Ngày 30/6, nhà bếp trên tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân Dự án 22220 Chukotka, hiện đang được đóng tại Xưởng đóng tàu Baltic, đã chính thức được đưa vào sử dụng.

Món khai vị được chuẩn bị ngay trên tàu. Theo giải thích từ bộ phận báo chí của đơn vị chế tạo, sự kiện này được coi là một truyền thống tốt đẹp trong hải quân, đồng thời là một khởi đầu mang tính biểu tượng cho hoạt động của con tàu.

Được biết các chuyên gia của nhà máy đã hoàn tất việc lắp đặt và thử nghiệm các hệ thống chung của tàu, bao gồm cả phòng cháy chữa cháy, lát sàn và ốp lát trang trí, đồng thời trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết cho khu bếp.

Trong quá trình thử nghiệm, các thông số vận hành chính đã được đo lường, khả năng hoạt động của tất cả thiết bị và sự tuân thủ những yêu cầu quy định đều đã được kiểm tra. Dữ liệu thu thập trình bày cho một ủy ban bao gồm đại diện của khách hàng, đó là FSUE Atomflot.

Tàu phá băng hạt nhân Chukotka đã được hồi sinh mạnh mẽ- Ảnh 2.

Tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân Chukotka.

Bộ phận báo chí của Xưởng đóng tàu Baltic nói rõ tàu phá băng Chukotka đã hoàn thành 88,4%. Nó được trang bị hệ thống lò phản ứng, động cơ đẩy điện và khu nhà ở với cabin và khu vực giải trí. Sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình thử nghiệm neo đậu, tàu phá băng sẽ bắt đầu các bài kiểm tra trên biển.

Tàu phá băng đa năng chạy bằng năng lượng hạt nhân Chukotka là chiếc tàu thứ năm thuộc Dự án 22220, được đóng tại Xưởng đóng tàu Baltic cho Tập đoàn Rosatom thuộc sở hữu nhà nước. Việc khởi công đóng tàu diễn ra vào ngày 16/12/2020 và hạ thủy vào ngày 6/11/2024. Tháng 10/2025, có thông tin cho rằng con tàu được cung cấp điện từ bờ.

Các tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc Dự án 22220 có thể di chuyển trên lớp băng dày, bằng phẳng và chắc chắn với độ sâu lên đến 2,8m. Hiện nay chúng là những tàu mạnh nhất thuộc loại này trên thế giới.

Những đặc điểm chính của các tàu phá băng thuộc Dự án 22220:

  • Chiều dài tối đa: 173,3m;
  • Chiều rộng: 34m;
  • Chiều cao thành tàu ở giữa: 15,2m;
  • Mớn nước: 8,5 đến 10,5m;
  • Lượng giãn nước: 33.500 tấn.
Theo Flotprom

Theo Bạch Dương

Giáo dục và thời đại

Từ Khóa:
tàu phá băng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sự thật tàn khốc đằng sau những viên “kim cương máu”: Mạng trẻ em dưới những hầm mỏ, mạng người trong các cuộc xung đột…

Sự thật tàn khốc đằng sau những viên “kim cương máu”: Mạng trẻ em dưới những hầm mỏ, mạng người trong các cuộc xung đột… Nổi bật

Sợ Moscow không còn xăng để bán, nước láng giềng của Nga phải đi 'đánh tiếng' với loạt quốc gia châu Á

Sợ Moscow không còn xăng để bán, nước láng giềng của Nga phải đi 'đánh tiếng' với loạt quốc gia châu Á Nổi bật

Đã nóng lại còn bị cấm lắp điều hòa, một chiếc máy Trung Quốc đang “cứu cả lục địa” châu Âu giữa cơn bão lửa

Đã nóng lại còn bị cấm lắp điều hòa, một chiếc máy Trung Quốc đang “cứu cả lục địa” châu Âu giữa cơn bão lửa

14:11 , 03/07/2026
3 láng giềng bất ngờ bị Nga khóa 7 cửa khẩu đường sắt, lợi ích đổ về Moscow: Chuyên gia lý giải 'nước cờ'

3 láng giềng bất ngờ bị Nga khóa 7 cửa khẩu đường sắt, lợi ích đổ về Moscow: Chuyên gia lý giải 'nước cờ'

13:35 , 03/07/2026
EU đối mặt với "cú sốc" khí đốt trong mùa đông

EU đối mặt với "cú sốc" khí đốt trong mùa đông

12:50 , 03/07/2026
Đức bác bỏ yêu cầu 'trung thành' của ông Trump

Đức bác bỏ yêu cầu 'trung thành' của ông Trump

12:21 , 03/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên