Một số lỗ hổng trong hệ thống của TP. Hồ Chí Minh được phát hiện từ diễn tập thực chiến

Sự kiện bế mạc chương trình “Diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng 2023” của TP. Hồ Chí Minh vừa được Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT và Sở TT&TT TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 1/6.

Theo đại diện VNCERT/CC, để chủ động ứng cứu sự cố và đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng, Bộ TT&TT đã chỉ đạo Cục An toàn thông tin phối hợp với Sở TT&TT TP. Hồ Chí Minh lựa chọn một số hệ thống thông tin đang triển khai tại thành phố làm mục tiêu tổ chức diễn tập thực chiến.

Chương trình diễn tập đã quy tụ hơn 60 chuyên gia, kỹ sư đến từ 10 đơn vị gồm Bộ Tư Lệnh 86, Tập đoàn VNPT, FPT, Vietcombank, Misoft, SSI, Giao hàng tiết kiệm, NoventIQ, NCS và Vietnam Airlines.

Diễn tập thực chiến năm nay tại TP. Hồ Chí Minh đã bắt đầu từ ngày 15/5 và kết thúc vào lúc 20h ngày 19/5. Trong chương trình, các chuyên gia đến từ các đội tấn công đã phát hiện một số lỗ hổng bảo mật và những sai sót về công nghệ, quy trình bảo đảm an toàn thông tin của các hệ thống.

Đặc biệt, qua diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng, các cơ quan, đơn vị tham gia và thành viên đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của TP. Hồ Chí Minh đã có cơ hội rèn luyện kỹ năng, quy trình ứng phó sự cố thực tế, thông qua hoạt động diễn tập thực chiến trên hệ thống thực đang vận hành. Cán bộ chuyên trách CNTT, an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh cũng đã có thêm kiến thức, kỹ năng để kịp thời ứng phó, giải quyết các vấn đề mất an toàn thông tin có thể xảy ra trong thời gian tới.

Diễn tập thực chiến cũng giúp các đơn vị được tập dượt các tình huống tấn công, có nhiều cơ hội phát hiện lỗ hổng, điểm yếu tồn tại trong hệ thống thông tin về cả công nghệ, quy trình và con người để kịp thời khắc phục, không đợi bị tấn công mới tìm cách khắc phục.