Một số người dân ở Cà Mau vui mừng được hưởng nhiều quyền lợi

Ngày 27-11, UBND tỉnh Cà Mau cho hay đã có quyết định về việc công nhận xã, phường An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước trên địa bàn.

Các đơn vị hành chính thuộc của tỉnh Cà Mau được công nhận xã, phường An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước gồm: xã Tân Thuận; xã Tân Tiến; xã Trần Phán; xã Thanh Tùng; xã Đầm Dơi; xã U Minh; xã Phan Ngọc Hiển; xã Khánh Bình; xã Đá Bạc; xã Khánh Hưng; xã Trần Văn Thời; xã Trí Phải; xã Biển Bạch; xã Cái Đôi Vàm; xã Phú Mỹ; xã Hưng Mỹ; xã Cái Nước và phường An Xuyên.

Khu di tích lịch sử chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là thuộc xã Trần Phán vừa được công nhận xã An toàn khu

Theo đó, người dân sinh sống, cư trú tại các xã, phường An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước vừa được công nhận sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế và hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh… theo quy định.

Để đảm bảo quyền lợi này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau và các đơn vị liên quan sẽ thực hiện cấp mới bảo hiểm y tế cho 77.651 người, chuyển mã quyền lợi hưởng cho 48.450 người thuộc nhóm được công nhận và 83.385 người tham gia bảo hiểm y tế tự đóng.

Ngoài ra, còn phối hợp với UBND các xã, phường thông tin và hướng dẫn người dân được cấp thẻ bảo hiểm y tế An toàn khu cũng như làm thủ tục hoàn trả lại tiền đóng bảo hiểm y tế theo các nhóm đối tượng khác tại Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND các xã, phường theo đúng quy định.

Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Kiều Tiên (ngụ xã Hưng Mỹ) cho biết: "Chúng tôi rất mừng khi hay tin địa phương nơi mình sinh sống thuộc xã An toàn khu và được hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi theo quy định của nhà nước. Khi nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế, gia đình tôi sẽ tiết kiệm được khoản tiền để lo cho con ăn học. Tôi xin cảm ơn Đảng và Nhà nước".







