Điểm chạm mới cho ngành Luxury Hospitality tại Fairmont Hà Nội

Tối ngày 02/10/2026, chương trình Dilmah Tea Appreciation do thương hiệu trà gia đình hàng đầu Sri Lanka - Dilmah tổ chức tại Fairmont Hà Nội mang đến góc nhìn chiến lược cho các quản lý F&B và chuyên gia trong ngành dịch vụ cao cấp. Không chỉ dừng lại ở một sự kiện thưởng thức, chương trình khai thác sâu bài toán ứng dụng trà vào nghệ thuật tiếp đón của ngành Nhà hàng & Khách sạn, chứng minh cách một thức uống di sản có thể tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt cho các không gian ẩm thực sang trọng.

Từ tách trà nguyên bản đến giá trị cạnh tranh trong nhà hàng, khách sạn cao cấp

Thị trường HORECA cao cấp hiện nay đang đối mặt với thách thức đồng dạng sản phẩm khi các dịch vụ F&B truyền thống như cà phê hay rượu vang dần bão hòa. Nhóm khách hàng thượng lưu và giới trẻ có gu ngày càng khắt khe, ưu tiên các trải nghiệm mang chiều sâu văn hóa, hướng đến sức khỏe (wellness) và tính cá nhân hóa.

Thông qua các hoạt động trình diễn và thử nghiệm tại sự kiện, trà Ceylon nguyên bản đã minh họa sinh động khả năng ứng dụng linh hoạt trong nhiều bối cảnh vận hành khác nhau.

Nghi thức đón tiếp (Welcome Ritual & Executive Lounge): Thay vì các loại nước ép hay cocktail công nghiệp, việc phục vụ trà Ceylon ủ lạnh trong ly thủy tinh chân cao ngay khi khách check-in mang lại cảm giác sang trọng, nâng cao giá trị cảm nhận của dịch vụ.

Fine Dining & Tasting Menu (Tea Gastronomy): Giải pháp "Tea Pairing" mở ra lựa chọn đẳng cấp thay thế rượu vang cho tệp khách hàng không tiêu thụ thức uống có cồn. Trà Ceylon sở hữu dải hương vị phong phú theo độ cao địa lý cùng lượng tanin tự nhiên giúp gột rửa vị giác. Trà vùng núi cao thanh nhẹ kết hợp hoàn hảo cùng hải sản tươi; trong khi các dòng trà đen đậm đà vùng trung du hay trà ướp hương quế nâng đỡ trọn vẹn vị ngon của thịt đỏ nướng và món tráng miệng.

Afternoon Tea & Mixology Bar: Sự biến tấu trà Ceylon trong các ly mocktail sáng tạo giúp làm mới không gian Tiệc trà chiều, gia tăng giá trị đơn hàng trung bình cho khu vực Lounge.

Bài học định vị từ Dilmah: Mô hình Single Origin và chiều sâu di sản

Tại sự kiện, những chia sẻ chiến lược từ ông Dilhan C. Fernando - Chủ tịch kiêm CEO Dilmah Ceylon Tea Company PLC - mang đến bài học đắt giá về giá trị thương hiệu. Thành lập từ năm 1985 bởi cha ông, Merrill J. Fernando, Dilmah tái định nghĩa ngành trà thế giới khi tiên phong mô hình trà đơn nguồn (Single Origin), hái thủ công và đóng gói trực tiếp tại Sri Lanka. Việc kiên định giữ vững 3 giá trị cốt lõi Taste (Hương vị), Goodness (Giá trị tự nhiên) và Purpose (Trách nhiệm xã hội & môi trường) chính là minh chứng cho việc một thương hiệu di sản có thể giữ vững vị thế tiên phong nhờ tính nguyên bản.

"Khách hàng cao cấp ngày nay muốn biết nguồn gốc chính xác của những gì họ thưởng thức. Tách trà Ceylon nguyên bản hái thủ công từ đồn điền Sri Lanka mang câu chuyện về sự minh bạch (Single Origin), sức khỏe thuần khiết (Goodness) và trách nhiệm cộng đồng (Purpose). Khi khách sạn chia sẻ câu chuyện đó, họ nâng tầm tách trà thành một trải nghiệm văn hóa giàu nhân văn" - Ông Dilhan C. Fernando chia sẻ.

Định hình chuẩn mực mới cho ngành dịch vụ cao cấp

Đối với các nhà quản lý trong ngành khách sạn và nhà hàng, Dilmah Tea Appreciation cung cấp những gợi ý thực tế để xây dựng chuẩn mực tiếp đón mới.

"Sự kết hợp giữa nghệ thuật pha chế hiện đại và ẩm thực trà mở ra công cụ cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng mạnh mẽ. Từ nghi thức chào đón tinh tế đến việc thiết kế menu kết hợp trà - món ăn, đây là hướng đi chiến lược giúp các thương hiệu tạo dấu ấn khó quên trong lòng du khách thượng lưu."

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Bằng việc kết hợp hài hòa giữa di sản nguyên bản và tư duy dịch vụ hiện đại, sự kiện Dilmah Tea Appreciation của Dilmah tại Fairmont Hà Nội đã khẳng định: Trà không chỉ là một mục trong thực đơn, mà là chiến lược cốt lõi góp phần định hình chuẩn mực mới cho ngành dịch vụ cao cấp.

Công ty nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về sản phẩm:

Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam

Địa chỉ: 41 Thảo Điền, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam