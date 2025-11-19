Một thành phố tại Mỹ sắp kiệt quệ vì hết đất phát triển, kinh tế trì trệ chưa từng có

Suisun City – một đô thị nhỏ phía bắc Vịnh San Francisco – đang ở thời khắc then chốt nhất trong nhiều thập kỷ. Thành phố này đã loay hoay với tình trạng trì trệ kinh tế, nguồn thu suy giảm và gần như “hết đất” để phát triển.

Bao quanh là đầm lầy, khu bảo tồn, tuyến đường hạn chế và căn cứ không quân Travis Air Force Base, Suisun City bị kẹt trong cấu trúc địa lý đã khiến mọi nỗ lực mở rộng trước đây trở nên bế tắc. Chính trong bối cảnh đó, một đề xuất táo bạo xuất hiện: sát nhập hàng chục nghìn mẫu đất nông nghiệp thuộc sở hữu của California Forever – dự án được hậu thuẫn bởi các tỷ phú công nghệ với tham vọng dựng nên một thành phố hoàn toàn mới.

California Forever, do cựu trader Jan Sramek dẫn dắt và được chống lưng bởi nhiều nhân vật giàu có ở Thung lũng Silicon, đã âm thầm chi hơn 800 triệu USD trong nhiều năm để gom gần 23.000 mẫu đất ở Solano County. Ý tưởng của họ là xây dựng một đô thị kiểu mẫu với mật độ vừa phải, nhà ở giá hợp lý, hệ thống giao thông đi bộ thân thiện, khu công nghiệp công nghệ cao và mục tiêu thu hút đến 400.000 cư dân — con số lớn gấp hơn 10 lần dân số Suisun City hiện tại.

Theo San Francisco Chronicle, Suisun City xem đề xuất sáp nhập đất là cơ hội duy nhất để thoát khỏi vòng luẩn quẩn của thiếu hụt ngân sách và kìm hãm phát triển. Nếu được phép mở rộng lãnh thổ, thành phố có thể mở ra nguồn thu mới từ thuế, từ phát triển nhà ở, khu thương mại và sản xuất — những lĩnh vực vốn bị hạn chế vì diện tích quá nhỏ trong hiện tại.

Nhưng cơ hội này đi kèm rủi ro lớn. California Forever đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ người dân địa phương và các nhóm bảo vệ đất đai. Reuters đều ghi nhận sự hoài nghi sâu sắc của cộng đồng bởi cách công ty bí mật mua đất trong nhiều năm, chỉ công khai kế hoạch sau khi đã sở hữu vùng đất rộng lớn. Nhiều người lo ngại dự án này sẽ làm thay đổi toàn bộ cấu trúc dân cư, gây áp lực lên nguồn nước, giao thông, hạ tầng và tạo hệ lụy lâu dài cho lối sống nông nghiệp tại Solano County.

Andrew Russo, một công chức đã nghỉ hưu sống ở trung tâm thành phố Suisun, cho biết: “Tôi cho rằng đây là một trò lừa đảo”.

Việc xây dựng một thành phố mới từ con số 0 cũng đồng nghĩa hàng chục năm quy hoạch, hàng trăm thủ tục phê duyệt, và các vấn đề pháp lý liên quan đến môi trường có thể làm chậm hoặc thậm chí cản trở dự án.

Suisun City, vì thế, đứng trước một phép thử chưa từng có. Nếu mở rộng lãnh thổ, thành phố có thể tìm thấy “làn gió mới” để hồi sinh kinh tế sau nhiều năm bế tắc. Nhưng nếu quyết định này thất bại — hoặc nếu California Forever không thể hiện thực hoá tham vọng — Suisun City có thể đối mặt thêm nhiều năm trì trệ, thậm chí bị chỉ trích vì đặt cược quá lớn vào một giấc mơ đô thị.

Trong lúc cộng đồng còn chia rẽ, hội đồng thành phố vẫn đang cân nhắc hồ sơ sát nhập đất. Phía California Forever vẫn tiếp tục đưa ra cam kết xây dựng hạ tầng, tạo việc làm và đầu tư vào các dịch vụ công.

Câu chuyện Suisun City không chỉ là câu chuyện của một thành phố nhỏ đang chật vật tìm đường sống, mà còn là bài thử cho mô hình “đô thị tương lai” do các tỷ phú công nghệ hậu thuẫn. Liệu một dự án được thiết kế bởi những người giàu nhất Thung lũng Silicon có thể trở thành phao cứu sinh cho một đô thị đang kiệt quệ? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước.

