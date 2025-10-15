Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một thành phố trả lương "khủng" đến 150 triệu đồng/tháng

15-10-2025 - 19:36 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Mức lương 150 triệu đồng/tháng cao gấp nhiều lần so với mức lương truyền thống trong khu vực công.

Ngày 15/10, UBND TP. Đà Nẵng chính thức triển khai Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công. Đây được coi là bước đột phá trong việc cạnh tranh thu hút nhân tài, không chỉ trong nước mà cả quốc tế.

Theo quyết định mới, chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp và nhà khoa học đầu ngành sẽ được hưởng mức lương phân theo 3 bậc: 50 triệu đồng/tháng, 100 triệu đồng/tháng và 150 triệu đồng/tháng.

Con số này cao gấp nhiều lần so với mức lương truyền thống trong khu vực công, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của thành phố biển trong việc thu hút nhân tài.

Đối với các trường hợp thuê khoán công việc hoặc sản phẩm cụ thể, mức thù lao sẽ được thỏa thuận linh hoạt dựa trên yêu cầu công việc và năng lực của ứng viên. Các chi phí đi lại, thuê nhà và các chế độ hỗ trợ khác cũng được tính vào hợp đồng.

Hỗ trợ "khủng" cho nhân lực chính thức

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng công bố chính sách hỗ trợ tài chính một lần dành cho nhân lực chất lượng cao được tuyển dụng hoặc tiếp nhận vào làm công chức, viên chức. Mức hỗ trợ cụ thể: 200 triệu đồng cho người có bằng đại học, 300 triệu đồng cho thạc sĩ, 500 triệu đồng cho tiến sĩ, 600 triệu đồng cho phó giáo sư và cao nhất 700 triệu đồng cho giáo sư.

Ngoài ra, người có tài năng đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao cũng được hưởng hỗ trợ một lần 100 triệu đồng/người, cùng mức lương đề xuất tối đa 25 triệu đồng/tháng đối với chuyên gia, huấn luyện viên và 20 triệu đồng/tháng cho văn nghệ sĩ, vận động viên.

Chính sách này áp dụng cho cả chuyên gia Việt Nam và nước ngoài, thể hiện tầm nhìn quốc tế hóa trong phát triển nguồn nhân lực.

Một thành phố trả lương "khủng" đến 150 triệu đồng/tháng- Ảnh 1.

Đà nẵng “trải thảm đỏ” mời gọi trí thức, chuyên gia và người có năng lực đặc biệt về cống hiến cho khu vực công - Ảnh minh họa: Tiền Phong

Song song với chính sách thu hút, thành phố cũng chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hiện có. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được tạo điều kiện tham gia các khóa bồi dưỡng ngắn hạn trong và ngoài nước, thời gian không quá 6 tháng, với tiêu chí công khai, minh bạch, ưu tiên người có chuyên môn phù hợp và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo Đà Nẵng nhấn mạnh: việc trả lương cao và hỗ trợ tài chính mạnh tay không chỉ nhằm thu hút nhân tài mà còn là bước đi chiến lược để xây dựng đội ngũ khu vực công có trình độ cao, năng động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh cạnh tranh nguồn nhân lực ngày càng gay gắt.


Đà Nẵng trả lương 'khủng' để thu hút nhân tài

Theo Trang Anh

Đời sống & pháp luật

