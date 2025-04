Một thành viên của An Khánh Group báo lão ròng gần 135 tỷ đồng năm 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã đăng tải văn bản của Công ty CP Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang công bố một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong kỳ báo cáo năm 2024.

Theo đó, tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức hơn 4.662 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 4.250 tỷ đồng.

Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang báo lão ròng gần 135 tỷ đồng, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2024 ở mức gần 241 tỷ đồng, tăng 45,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chủ yếu là phải trả dài hạn khác hơn 153 tỷ đồng; phải trả người bán ngắn hạn hơn 70 tỷ đồng.

Trong năm 2023 và 2024, Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang không có dư nợ trái phiếu.

Theo thông tin trên HNX, ngày 25/12/2204, doanh nghiệp tiến hành chào bán 8.000 trái phiếu mã AKPCH2429001 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành là 800 tỷ đồng.

Đến ngày 21/1/2025, doanh nghiệp hoàn tất đợt phát hành nói trên. Với kỳ hạn 60 tháng, lô trái phiếu AKPCH2429001 dự kiến đáo hạn ngày 21/1/2029.

Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành,...không được công bố. Được biết, đây là đợt phát hành trái phiếu lần đầu của Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang.

Nhà máy Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang.

Về Công ty CP Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 2/2016, có trụ sở tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

Vốn điều lệ ban đầu là 4.000 tỷ đồng; gồm các cổ đông sáng lập: Công ty CP Phát triển thương mại An Khánh (10%); Công ty CP Khoáng sản An Khánh (10%); Nguyễn Văn Thắng (20%); Ngô Quốc Hội (55%); Vũ Duy Trại (1%); Nguyễn Văn Can (1%); Tạ Đức Thịnh (1%); Phạm Phi Thìn (1%) và Vũ Khánh Hòa (1%). Ông Ngô Quốc Hội (SN 1966) là Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đến tháng 11/2016, doanh nghiệp tăng vốn lên 4.250 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông lúc này gồm: Công ty CP Phát triển thương mại An Khánh (18,82%); Công ty CP Khoáng sản An Khánh (18,82%); Ngô Quốc Hội (57,66%); Vũ Duy Trại (0,94%); Nguyễn Văn Can (0,94%); Tạ Đức Thịnh (0,94%); Phạm Phi Thìn (0,94%) và Vũ Khánh Hòa (0,94%).

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 3/2022, ngoài ông Ngô Quốc Hội, Công ty CP Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang có thêm một người đại diện theo pháp luật là ông Vũ Quang Bảo với vai trò Chủ tịch HĐQT.

Tuy nhiên, đến tháng 12/2024, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp chỉ còn Tổng Giám đốc Ngô Quốc Hội. Ông Hội còn được biết đến là thể nhân có liên quan tới An Khánh Group.

Đáng chú ý, cả Khoáng sản An Khánh và Thương mại An Khánh (2 cổ đông nắm giữ tổng cộng hơn 37,6% vốn của Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang) cũng đều là thành viên của An Khánh Group.

An Khánh Group là tập đoàn đa ngành đình đám tại Thái Nguyên, với các mảng kinh doanh chính là nhiệt điện, khoáng sản, bất động sản.

Theo giới thiệu, "hệ sinh thái" Tập đoàn An Khánh gồm hàng loạt các doanh nghiệp vốn trăm, nghìn tỷ đồng như: Công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh (vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng VN; thực hiện dự án đầu tư Nhà máy nhiệt điện An Khánh I tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên);

Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng An Khánh (vốn điều lệ 200 tỷ đồng; sản xuất, chế biến than, vật liệu xây dựng, giao thông vận tải); Công ty liên doanh KUKAR Vietindo (vốn điều lệ 20 triệu USD; quản lý khai thác mỏ than 89 triệu tấn tại tỉnh Đông Kalimantan - Indonesia); Công ty TNHH Xuất nhập khẩu đầu tư Thái Nguyên (vốn điều lệ 600 tỷ đồng); ...

Quay trở lại với Công ty CP Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang, doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang.

Ban đầu dự án có tên gọi là Nhà máy Nhiệt điện Lục Nam, với công suất 100MW.

Tháng 4/2016, Phó Thủ tướng đã phê duyệt giao dự án cho CTCP Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang làm chủ đầu tư, đồng thời đổi tên thành như hiện nay.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 23.000 tỷ đồng, trong đó hơn 16.000 tỷ là vốn vay. Nhà máy có công suất 650MW, được xây dựng trên khu đất rộng gần 90ha tại xã Vũ Xá, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.