An Giang xem xét kỷ luật nhiều lãnh đạo huyện liên quan sai phạm đất đai

Hàng chục cán bộ bị khởi tố

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang chỉ rõ, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên 2 nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 vi phạm quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Hệ quả, UBND TP Long Xuyên và các đơn vị trực thuộc vi phạm pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư; không xin ý kiến Thường vụ Thành ủy trước khi quyết định nhiều dự án lớn, chi ngân sách trái quy định.

Đặc biệt tại các dự án nâng cấp mở rộng đường Ấp Chiến Lược, Khu Tây Đại học An Giang, nâng cấp đường Lê Trọng Tấn... đều vi phạm thẩm quyền, sai quy trình. Do vi phạm, nhiều cán bộ, đảng viên đã bị xử lý kỷ luật , cơ quan điều tra khởi tố 17 bị can.

Trụ sở UBND TP Long Xuyên.

Đối với cá nhân, ông Phạm Thành Thái - nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP Long Xuyên (giai đoạn 2015-2020), chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Bà Đặng Thị Hoa Rây - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh , nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP Long Xuyên (giai đoạn 2015 - 2023), chịu trách nhiệm đứng đầu về vi phạm ở cả 2 nhiệm kỳ; vi phạm quy định đảng viên và trách nhiệm nêu gương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận định, vi phạm của ông Phạm Thành Thái, bà Đặng Thị Hoa Rây là nghiêm trọng , gây dư luận xấu, làm giảm uy tín cá nhân, tổ chức, cần xem xét kỷ luật.

Ngoài ra, ông Lê Kỳ Quang - hiện là Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang, nguyên Chánh VP Thành uỷ, HĐND, UBND TP Long Xuyên, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thành ủy - Chánh Thanh tra thành phố, cùng 11 cán bộ Thành ủy Long Xuyên 2 nhiệm kỳ trên cũng bị yêu cầu kiểm điểm, xử lý kỷ luật.

Vi phạm kéo dài suốt 25 năm

Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú bị kết luận vi phạm nghiêm trọng xuyên suốt 5 nhiệm kỳ từ 2000 - 2025. Từ sai phạm tại dự án khu dân cư Vịnh Tre - bảo lãnh doanh nghiệp vay vốn, bán nền sai quy định; hoán đổi đất nông nghiệp, lấn chiếm đất công; không đấu giá quyền sử dụng đất, đến vi phạm về đầu tư công; chuyển nhượng đất công, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã điều tra các dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan bồi thường, giải phóng mặt bằng từ 2003 đến nay tại huyện Châu Phú; quyết toán chênh lệch hơn 1,1 tỷ đồng, chuyển nhượng 54 nền đất và đấu giá 270 nền đất không đúng quy định.

Dự án Khu dân cư trung tâm thương mại Vịnh Tre, huyện Châu Phú.

Cá nhân bị nêu trách nhiệm gồm ông Vương Bình Thạnh - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nguyên Bí thư Huyện ủy Châu Phú 2002 - 2005; ông Trần Thanh Nhã - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Đảng tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Châu Phú; cùng 14 đảng viên là Bí thư Huyện uỷ, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Huyện uỷ viên qua các thời kỳ cũng bị yêu cầu chịu trách nhiệm về những sai phạm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang giao các đoàn kiểm tra tiếp tục quy trình xem xét, kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Đặc biệt, giao Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo điều tra các dấu hiệu vi phạm pháp luật tại dự án Vịnh Tre, gồm: Bồi thường, giải phóng mặt bằng từ năm 2003; quyết toán chênh lệch gây thất thoát 1,1 tỷ đồng; chuyển nhượng đất sai quy định; bán đấu giá 270 nền Khu dân cư Vịnh Tre không đúng quy định…