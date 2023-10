Một thói quen chỉ 5 phút/ngày nhưng đã tạo nên cộng đồng người Nhật trường thọ, kéo dài hơn 1 thế kỉ qua

Michelle Gross là một nhà báo về du lịch, ẩm thực và phong cách sống hiện sinh sống tại Nam Carolina,Mỹ. Những câu chuyện về trải nghiệm du lịch của cô đã xuất hiện trên Forbes Travel Guide, New York Post, Travel + Leisure, Vogue, The Huffington Post, Men's Journal, Thrillist, Food&Wine và The San Francisco Chronicle.

Dưới đây là trải nghiệm của Michelle Gross về bài tập thể dục giúp người Nhật trường thọ suốt 1 thế kỷ qua.

Lần đầu tiên tôi được làm quen với một thói quen tập luyện của người Nhật có tên Radio Taiso là trong chuyến đi đến Nhật Bản vào năm 2020. Radio Taiso được dịch là "tập thể dục trên đài" và dựa trên một chương trình phát thanh công cộng bắt đầu vào năm 1928 tại Nhật Bản.

Mắt mờ và mệt mỏi sau một ngày dài đi từ Mỹ đến Tokyo trên đường đến Núi Phú Sĩ, tôi tỉnh dậy lúc 6h30 sáng. Tôi bật TV trong phòng khách sạn và thấy một chương trình truyền hình địa phương có 3 người phụ nữ đang tập luyện cường độ thấp theo giai điệu.

Buổi phát sóng rất ngắn, không quá vài phút, và mặc dù bằng tiếng Nhật nhưng các bài tập cũng khá dễ thực hiện. Một người phụ nữ ngồi trong khi hai người còn lại vẫn đứng. Trong 3 phút, họ thực hiện những cử động nhỏ và có chủ ý bằng tay, cổ và chân.

Cuối cùng, tôi tắt TV và quay lại ngủ.

Phải đến vài năm sau, trong chuyến đi một mình tới hòn đảo cận nhiệt đới Okinawa, Nhật Bản, tôi mới hiểu được những gì trên TV sáng hôm đó.

Đó là thói quen tập thể dục 5 phút

Trước khi bắt đầu chuyến đi bộ vào sáng sớm dọc theo Sông Genka, người bạn Hikari đã mời tôi thử tập một bài tập đơn giản bao gồm các cử chỉ và bài hát giống hệt nhau. Đây là bài tập được biết đến khắp Nhật Bản với cái tên Radio Taiso.

Hikari chia sẻ: "Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp với bài hát Radio Taiso. Một phần công việc của tôi là xây dựng những ngôi nhà trên cây, vì vậy chúng tôi cần bắt đầu mỗi ngày bằng việc thư giãn cơ thể với bài hát đó."

Trên khắp Nhật Bản, mọi người đã luyện tập Radio Taiso trong gần một thế kỷ qua. Thói quen kéo dài 5 phút này nhằm "đánh thức" tâm trí và cơ bắp bằng chuyển động, được thực hành đầu tiên vào buổi sáng. Bất kỳ ai, lứa tuổi nào, tình trạng thể chất nào cũng có thể thực hiện.

Được hình thành vào năm 1928

Là một trong 5 Vùng Xanh trên thế giới, Okinawa tự hào là một trong những nơi tập trung nhiều người trên 100 tuổi nhất hành tinh. Cư dân Nhật Bản cũng có tuổi thọ trung bình cao nhất trên thế giới, nhờ chế độ ăn uống và tập thể dục lành mạnh. Hikari cho biết trải nghiệm của cô với bài tập Radio Taiso bắt đầu từ khi còn học tiểu học.

Hikari cho biết: "Trong kỳ nghỉ hè, mỗi làng, văn phòng hoặc trường học đều phát nhạc Radio Taiso và học sinh sẽ đi tập thể dục cùng bạn bè. Chúng tôi cũng tập bài tập này trước các tiết học thể dục và các sự kiện thể thao".

Là một cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới

Mặc dù việc luyện tập chủ yếu nhằm mục đích nâng cao sức khỏe thể chất và tương tác xã hội, Radio Taiso cũng liên quan nhiều đến chánh niệm.

Ngày nay, hàng triệu người trên khắp đất nước mặt trời mọc vẫn đang tập luyện Radio Taiso. Radio Taiso vẫn được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên truyền hình và phát thanh Nhật Bản.

Việc luyện tập Radio Taiso không chỉ là cách tốt nhất để bắt đầu ngày mới, mà cũng đồng thời là một cách tuyệt vời để nghỉ ngơi và "reset" lại bản thân. Hiện nay, trên mạng có rất nhiều video hướng dẫn Radio Taiso cho những ai muốn trải nghiệm.