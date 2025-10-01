Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một thương hiệu bánh mì 21 năm ở TP HCM đóng cửa

01-10-2025 - 22:42 PM | Sống

Thương hiệu Bready - Bánh mì tươi đã chính thức đóng cửa hôm nay, sau 21 năm, để tại không ít tiếc nuối cho nhiều người ở TP HCM

Trước đó 2 ngày, Fanpage Bready - Bánh mì tươi có 26.000 người theo dõi đã đăng "Thông báo – Khép lại hành trình 21 năm" từ 1-10 với nhiều lời tri ân và cảm xúc nhưng không nêu lý do đóng cửa. 

Đóng cửa không ồn ào

Thương hiệu này cũng không hề có các chương trình khuyến mãi, giảm giá trước khi ngừng hoạt động như cách làm của nhiều thương hiệu ẩm thực gần đây. 

Những thương hiệu này đã đẩy được doanh số khá tốt nhờ những ngày bán hàng cuối cùng.

Dòng trạng thái trên Facebook đến 18 giờ hôm nay đã nhận được gần 400 biểu tượng cảm xúc, gần 120 bình luận và 52 lượt chia sẻ và Fanpage cũng cập nhật trạng thái cửa hàng "đóng cửa vĩnh viễn".

Một thương hiệu bánh mì 21 năm ở TP HCM đóng cửa- Ảnh 1.

Bready - Bánh mì tươi đóng cửa từ hôm nay - Ảnh chụp màn hình

Đa số các bình luận bày tỏ sự tiếc nuối một thương hiệu ẩm thực một thời của TP HCM, nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm và là thanh xuân của nhiều người.

Trước khi đóng cửa, Bready - Bánh mì tươi chỉ có cửa hàng tại 62 Mạc Đĩnh Chi (phường Tân Định, TP HCM). Trước đó nữa, thương hiệu này từng có cửa hàng tại khu vực trung tâm TP HCM như: đường Bà Huyện Thanh Quan, Võ Văn Tần, Kỳ Đồng, Nguyễn Thị Minh Khai,…

Là ký ức, nhưng không đổi mới cũng thua

Ông Nguyễn Thái Bình - chuyên gia ngành dịch vụ ẩm thực (F&B), Giám đốc Học viện Concepts (VCS), cũng từng là khách hàng thân thiết của thương hiệu này nhìn nhận sự xuất hiện của Bready từ những năm đầu 2000 đánh dấu một làn sóng mới cho bánh mì Việt Nam.

Một thương hiệu bánh mì 21 năm ở TP HCM đóng cửa- Ảnh 2.

Hàng dài tài xế công nghệ đến mua hàng tại Bready hồi giữ năm 2021

Theo ông Bình, từ xe đẩy vỉa hè đến tiệm bánh hiện đại. Nếu ổ bánh mì trước đó gắn liền với chợ và góc phố, thì Bready mang đến một hình ảnh khác – không gian sạch sẽ, lò nướng công nghiệp, mùi bánh mới ra lò tỏa khắp phố.

Giữa cơn sóng các thương hiệu thức ăn nhanh ngoại đổ bộ như: Lotteria, KFC, Pizza Hut mở rộng nhanh chóng ở Việt Nam Bready chọn con đường riêng: giữ "bánh mì – linh hồn ẩm thực Việt" nhưng pha thêm hơi hướng phương Tây qua chiếc "burger đĩa bay".

"Tuy nhiên, thị trường ẩm thực gần đây thay đổi rất nhanh chóng nhưng Bready gần như duy trì cách hoạt động cũ khi chỉ có 2 sản phẩm chủ đạo là bánh mì tươi và burger đĩa bay" - ông Bình phán đoán về lý do rời thị trường của thương hiệu này. 

Khi ta còn được về nhà

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

