Một thương hiệu kim cương trở lại thị trường, thanh toán thu mua trong 120 ngày
Sau 2 tháng tạm dừng kinh doanh để cơ cấu trong bối cảnh thị trường kim cương trong nước biến động mạnh liên quan vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương, thương hiệu kim cương Cashion đã thông báo hoạt động trở lại.
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Theo thông báo được Cashion công bố trên trang Fanpage Cashion mới đây, cùng với việc trở lại thị trường, chính sách thu mua của Cashion cũng được điều chỉnh.
Cụ thể, đối với đơn hàng phát sinh trước ngày 19-7 (thời điểm thương hiệu này tạm dừng kinh doanh), Cashion tiếp tục áp dụng điều kiện và tỷ lệ thu mua được xác lập tại thời điểm khách hàng mua sản phẩm. Việc thanh toán thực hiện thành 5 đợt trong vòng 120 ngày. Tổng số tiền thanh toán bằng 100% giá trị thu mua xác nhận trong hồ sơ giao dịch.
Đối với đơn hàng phát sinh sau ngày 19-7, sản phẩm sẽ được Cashion xem xét thu mua hoặc đổi sang sản phẩm khác theo mức giá thỏa thuận tại thời điểm tiếp nhận và kiểm tra sản phẩm.
Đáng lưu ý, giao dịch thu mua, đổi trả có thể phát sinh phí trong trường hợp khách hàng làm mất giấy kiểm định kèm theo sản phẩm kim cương.
Cụ thể, đối với giấy kiểm định của PNJ Lab (P-Lab) và các loại giấy không phải GIA/IGI, Cashion trừ 100.000 đồng/kiểm định, không phân biệt kích thước; giấy GIA/IGI, mức phí bị trừ từ 1,5 triệu đồng đến 18,2 triệu đồng, tùy kích thước và trọng lượng (carat) của kim cương.
Sau khi hoàn tất kiểm tra, Cashion sẽ thông báo giá trị thu mua hoặc giá trị đổi để khách hàng cân nhắc trước khi quyết định.
Theo thông báo, địa điểm giao dịch của Cashion tại tòa nhà Vincom Cộng Hòa, hoạt động từ 10 giờ đến 18 giờ, thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
Trước đó, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng điều chỉnh thời gian thanh toán khi mua lại sản phẩm từ khách hàng, theo hướng rút ngắn thời gian thanh toán xuống dưới 120 ngày. Thời gian thanh toán được điều chỉnh theo từng dòng sản phẩm, trên cơ sở cân đối tình hình tài chính thực tế của công ty. Chi tiết phương án mới chưa được công bố.
Sài Gòn Giải Phóng