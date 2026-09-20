Trao quyền giá trị qua thế hệ - Techcom Wealth mở ra chương mới cho kỷ nguyên quản lý gia sản tại Việt Nam

Được xây dựng trên một góc nhìn thống nhất về toàn bộ gia sản, năng lực tư vấn dẫn dắt bởi Chief Investment Office và hệ sinh thái giải pháp, chuyên gia, đối tác được tuyển chọn, Techcom Wealth đồng hành cùng khách hàng trong hành trình tạo dựng, bảo toàn và trao truyền giá trị qua nhiều thế hệ. Sự kiện đánh dấu bước tiến của Techcombank trong việc kiến tạo chuẩn mực mới về Private Banking tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Vân Linh, Giám đốc Ngân hàng Cao cấp Techcombank phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Techcombank

Một chương mới của quản lý gia sản tại Việt Nam

Hội nghị Đầu tư Techcombank 2026 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, kéo theo sự gia tăng cả về quy mô lẫn mức độ phức tạp của gia sản tư nhân. Tài sản của nhiều gia đình không còn nằm ở một danh mục đơn lẻ mà phân bổ giữa doanh nghiệp, bất động sản, tài sản tài chính và các khoản đầu tư trong, ngoài nước. Điều này đặt ra nhu cầu về một phương pháp quản trị tổng thể, giúp kết nối tài sản với mục tiêu dài hạn của gia đình

Với chủ đề "Việt Nam phồn vinh: Kiến tạo và trao truyền giá trị qua các thế hệ", Hội nghị Đầu tư Techcombank 2026 mở rộng đối thoại từ khả năng tạo lập tài sản sang bài toán bảo toàn, phát triển và tiếp nối giá trị qua nhiều thế hệ. Đây cũng là một chuyển dịch diễn ra trên toàn châu Á. Theo Asia Generational Wealth Report 2025 của UOB Private Bank*, tài sản tư nhân tại châu Á được dự báo đạt 99 nghìn tỷ USD vào năm 2029, . trong khi một tỷ lệ đáng kể các gia đình giàu có vẫn chưa chủ động chuẩn bị cho quá trình chuyển giao thế hệ.

Trong bối cảnh đó, quản trị gia sản không còn dừng ở lựa chọn sản phẩm hay tối ưu từng danh mục riêng lẻ. Một chuẩn mực mới cần giúp khách hàng nhìn doanh nghiệp, tài sản, dòng tiền và những mục tiêu dài hạn của gia đình trong một cấu trúc thống nhất; từ đó phân bổ nguồn lực, quản trị rủi ro và đưa ra những quyết định phù hợp qua các chu kỳ thị trường và các thế hệ.

Tại hội nghị, Bà Nguyễn Vân Linh, Giám đốc Ngân hàng Cao cấp Techcombank, chia sẻ: "Khi thị trường quản trị gia sản tại Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn đầu, câu hỏi không chỉ là làm thế nào tạo ra nhiều giá trị hơn, mà còn là làm thế nào để phát triển, bảo toàn và trao truyền những giá trị đó qua các thế hệ. Với Techcom Wealth, chúng tôi muốn tiên phong đưa những năng lực quản trị gia sản theo chuẩn mực quốc tế đến với các gia đình Việt Nam, giúp khách hàng chủ động trước những quyết định có ảnh hưởng dài hạn đến gia sản."

Bốn cam kết mở đầu cho chuẩn mực Private Banking mới

Mô hình Quản trị gia sản của Techcom Wealth được cụ thể hóa qua bốn cam kết, tạo nên một đầu mối đồng hành, một góc nhìn thống nhất về gia sản và một hành trình tư vấn trọn vẹn - Ảnh: Techcombank

Theo Techcombank, chuẩn mực của Private Banking hiện đại không nằm ở số lượng sản phẩm hay đặc quyền, mà ở khả năng giúp khách hàng đưa ra những quyết định phù hợp cho toàn bộ gia sản. Techcom Wealth vì vậy đánh dấu sự chuyển dịch từ sản phẩm sang tư vấn; từ từng tài sản sang toàn bộ gia sản; từ phục vụ một cá nhân sang đồng hành cùng gia đình; và từ nhu cầu trước mắt sang tầm nhìn nhiều thế hệ.

Theo đó, Techcom Wealth đồng hành cùng khách hàng qua ba giai đoạn của hành trình gia sản: Kiến tạo – phát triển doanh nghiệp và tích lũy tài sản; Bảo toàn – cấu trúc gia sản, quản trị rủi ro và cân bằng giữa thanh khoản với tăng trưởng; Trao truyền – chuẩn bị sự tiếp nối về quyền sở hữu, năng lực quản trị và các giá trị gia đình.

Mô hình Quản trị gia sản của Techcom Wealth được cụ thể hóa qua bốn cam kết, tạo nên một đầu mối đồng hành, một góc nhìn thống nhất về gia sản và một hành trình tư vấn trọn vẹn.

One Relationship – Một người đồng hành hiểu trọn câu chuyện: Khi nhu cầu cá nhân, gia đình và doanh nghiệp ngày càng phức tạp, khách hàng phải dành nhiều thời gian để tự kết nối nhiều đầu mối. Private Banker vì vậy trở thành đầu mối xuyên suốt, điều phối các nguồn lực phù hợp để đáp ứng nhu cầu nhất quán và liền mạch.

One Wealth View – Một bức tranh gia sản toàn diện: Doanh nghiệp, tài sản cá nhân và gia đình, dòng tiền, nghĩa vụ tài chính cùng mục tiêu tương lai được nhìn trong một tổng thể thống nhất. Qua đó, khách hàng có thể hiểu rõ vai trò của từng tài sản trong nhu cầu thanh khoản, bảo toàn, tăng trưởng và chuyển giao.

One Advisory Journey – Một hành trình tư vấn trọn vẹn: Hành trình đầu tư đi từ góc nhìn toàn cảnh của CIO về thị trường và các lớp tài sản; từ đó được chuyển hóa thành định hướng phân bổ tài sản và khuyến nghị đầu tư phù hợp với mục tiêu, khẩu vị rủi ro của từng khách hàng, theo dõi và điều chỉnh danh mục xuyên suốt theo diễn biến thị trường.

One Family Horizon – Một tầm nhìn cho nhiều thế hệ: bắt đầu từ việc xác lập các nguyên tắc quản trị gia đình, xây dựng kế hoạch và đồng hành triển khai, đồng thời trang bị cho thế hệ kế cận năng lực và bản lĩnh để tiếp nối, gìn giữ và phát triển những giá trị gia đình đã tạo dựng.

Chia sẻ đặc biệt: Những bài học từ một đời đồng hành cùng các nhà sáng lập - Ông Raymundo A Yu - Cố vấn cao cấp Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank - Ảnh: Techcombank

Với những lợi thế về việc phục vụ khách hàng trung lưu và cao cấp, sự ra đời của Techcom Wealth khẳng định bước tiến mới, mở ra "Kỷ nguyên quản lý tài sản mới" tại Việt Nam. Bà Nguyễn Vân Linh, Giám đốc Ngân hàng Cao cấp Techcombank, cho biết: "Với Techcom Wealth, gia sản được quản trị như một tổng thể thống nhất, các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ đồng hành cùng khách hàng đưa ra những quyết định đúng đắn, quản lý tài sản hiệu quả và chủ động kiểm soát rủi ro. Mỗi quyết định hôm nay không chỉ tối ưu giá trị hiện tại mà còn góp phần định hình di sản của ngày mai. Quan trọng hơn, thành công của quản trị gia sản không chỉ được đo bằng quy mô tài sản, mà bằng sự an tâm, chủ động và khả năng trao truyền những giá trị, di sản bền vững qua nhiều thế hệ, góp phần xây dựng một Việt Nam phồn vinh."

Techcom Wealth kiến tạo một chuẩn mực Private Banking tại Việt Nam - được xây dựng trên tiêu chuẩn quốc tế nhưng bắt đầu từ sự am hiểu địa phương và thấu hiểu sâu sắc khách hàng Việt: một đầu mối hiểu toàn bộ câu chuyện, một góc nhìn toàn diện về gia sản, một hành trình tư vấn nhất quán và một tầm nhìn dài hạn cho nhiều thế hệ.

Trải nghiệm tuyển chọn trong hành trình cùng Private Banking

Cùng với sự ra mắt của Techcom Wealth, Techcombank chính thức giới thiệu thẻ tín dụng Techcom Wealth Visa Infinite Private – biểu tượng cho đẳng cấp và những đặc quyền được tuyển chọn dành cho cộng đồng khách hàng tinh hoa. Chiếc thẻ là một phần trong hệ trải nghiệm Techcom Wealth, kết nối các đặc quyền được tuyển chọn với nhu cầu tài chính và phong cách sống của khách hàng, dành riêng theo hình thức "invitation-only" cho nhóm khách hàng siêu giàu.

Trải nghiệm thẻ được phát triển quanh năm nhóm nhu cầu: Ẩm thực; Du lịch; Nghệ thuật và Giải trí; Sức khỏe và Trường thọ; cùng Quyền năng tài chính. Khách hàng có thể tiếp cận các dịch vụ sân bay, ẩm thực, câu lạc bộ thành viên, chăm sóc sức khỏe, golf và các giải pháp tài chính được tuyển chọn.

Những trải nghiệm này phản ánh triết lý xuyên suốt của Techcom Wealth: thịnh vượng không chỉ được đo bằng quy mô gia sản, mà còn bằng khả năng chuyển hóa gia sản thành thời gian, sức khỏe, trải nghiệm và những giá trị có thể tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Trong bối cảnh nhu cầu quản trị gia sản tại Việt Nam đang bước sang một giai đoạn mới, Techcom Wealth hướng tới đồng hành cùng khách hàng tiên phong trên hành trình tiếp theo của mình - khi mục tiêu không còn dừng lại ở việc tạo dựng của cải, mà mở rộng sang việc gìn giữ di sản, chuẩn bị cho sự chuyển giao và tạo nền tảng cho những cơ hội của thế hệ mai sau.