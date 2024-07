Một tỉnh của Nhật Bản ban hành quy định “người dân phải cười ít nhất 1 lần mỗi ngày”, gây tranh cãi

Từ xa xưa, người ta có câu “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” - để chỉ tác dụng của tiếng cười như liều thuốc giúp duy trì, bảo vệ và tăng cường sức khỏe.

Cười mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Tại Nhật Bản, mới đây, chính quyền tỉnh Yamagata vừa ban hành một sắc lệnh kêu gọi người dân cười ít nhất một lần mỗi ngày để tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần. Ngoài việc yêu cầu người dân phải cười hằng ngày, luật này còn yêu cầu các doanh nghiệp phải "phát triển môi trường làm việc tràn ngập tiếng cười" và chỉ định ngày 8 của tháng là "người dân tăng cường sức khỏe thông qua tiếng cười".

Sắc lệnh nêu rõ vai trò của cư dân tỉnh là: "cố gắng duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần thông qua tiếng cười, chẳng hạn như mỉm cười ít nhất một lần mỗi ngày".

Ở Nhật Bản, nhiều tỉnh thành cũng khuyến khích người dân cười nhiều hơn. Tỉnh Hokkaido chọn ngày 8/8 hằng năm là “ngày cười” của người dân trong tỉnh, vì vì số 8/8 trong tiếng Nhật phát âm giống như "haha". Osaka cũng triển khai nhiều chương trình tăng cường sức khỏe thông qua nụ cười.

Ngoài gia đình, luật này còn mong muốn các doanh nghiệp địa phương phải xây dựng được môi trường làm việc có nhiều tiếng cười.

Được biết, tại Yamagata, quy định này được đề ra và ban hành dựa trên những nghiên cứu của một trường Đại học ở địa phương cho thấy cười thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và giúp bạn sống lâu hơn.

Các nghiên cứu khác cũng chỉ ra mối liên hệ giữa tiếng cười với việc cải thiện chất lượng cuộc sống. Đặc biệt là khi cười to, cười ha hả, cười sảng khoái,... mang đến hiệu quả cao hơn, không khác gì bạn đang tập thể dục hoặc uống thuốc bổ. Người muốn giảm cân, ngoài ăn uống kiêng khem, vận động tích cực, cũng không nên bỏ qua “liều thuốc” này.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng rằng hạnh phúc có thể giúp bạn tăng tuổi thọ lên nhiều năm.

Tuy nhiên, quy định này đang tranh cãi khi các thành viên của cả Đảng Cộng sản Nhật Bản (JCP) và Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) không đồng tình. Họ cho rằng điều này này vi phạm "quyền cơ bản của con người".

“Cười hay không cười là một trong những quyền cơ bản của con người được hiến pháp bảo đảm liên quan đến quyền tự do tư tưởng và tín ngưỡng cũng như quyền tự do nội tâm”, Toru Seki, thuộc Đảng Cộng sản Nhật Bản phân trần.

Những người khác cho rằng điều này phân biệt đối xử với những người không thể cười do khuyết tật. Satoru Ishiguro, thành viên Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản nói thêm: “Quyền con người của những người gặp khó khăn khi cười do bệnh tật hoặc các lý do khác không được phép bị xâm phạm”.

Chuyên gia về hiến pháp Shigeru Minamino, thuộc Đại học Kyushu thẳng thắn: “Tôi tin rằng cười ít nhất một lần mỗi ngày là điều tốt nhưng điều đó phụ thuộc vào quan điểm và giá trị cá nhân của tôi. Đó không phải là điều mà một hội đồng quận có thể ra lệnh hoặc khuyến nghị”.

Rất nhanh sau đó, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) lên tiếng giải thích sắc lệnh không có điều khoản phạt đối với bất kỳ ai không thể cười ít nhất một lần mỗi ngày. “Sắc lệnh không buộc mọi người phải cười, mà tôn trọng quyết định của các cá nhân”, Đảng Dân chủ Tự do khẳng định.

Nguồn: Daily Mail, NHK World-Japan.