Một tỉnh miền Bắc đề nghị công bố tình trạng khẩn cấp với cầu phao duy nhất trên quốc lộ 37B

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Nam Định mới đây đã có Văn bản số 2770/SGTVT-BQLBT đề nghị Bộ GTVT công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai khu vực cầu phao Ninh Cường tại Km74+391 trên tuyến Quốc lộ 37B, tỉnh Nam Định do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ kéo dài sau bão.

Theo Sở này, bến cầu phao Ninh Cường đảm bảo giao thông trên Quốc lộ 37B vượt qua sông Ninh Cơ, nối huyện Nghĩa Hưng và huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, cầu phao Ninh Cường bị lũ cuốn trôi tối 11/9, đến ngày 20/9 vẫn chưa được sửa chữa, khắc phục

Cầu phao Ninh Cường được Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) giao cho Sở GTVT Nam Định quản lý từ năm 2015, cầu có bề rộng 3,5m, khoảng cách vượt sông 400m, hoạt động 3 ca/ngày, là cầu phao duy nhất hoạt động trên các tuyến quốc lộ ở miền Bắc.

Cầu phao Ninh Cường bắc qua sông Ninh Cơ nối liền huyện Nghĩa Hưng và Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Ảnh: NLĐ

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 thời gian qua, trên sông Ninh Cơ đoạn qua cầu phao Ninh Cường có nước lũ lên nhanh trên mức báo động 3, dòng chảy mạnh, kéo theo nhiều bèo, củi, cây cối,... đã ảnh hưởng đến kết cấu và an toàn cầu phao.

Ngày 11/9/2024, cầu phao Ninh Cường bị hư hỏng, liên kết giữa các phao và dàn bailey bị mất, các neo cáp dưới sông phía thượng lưu bị đứt, dàn bailey phía Trực Ninh bị lũ cuốn rơi xuống nước khiến việc lưu thông trên Quốc lộ 37B đoạn qua cầu phao Ninh Cường bị gián đoạn.

Sở GTVT Nam Định đã kịp thời báo cáo và chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành triển khai phương án phân luồng giao thông từ xa và phân luồng giao thông nội bộ khu vực xảy ra sự cố đối với các phương tiện tham gia giao thông; đồng thời tổ chức cắm biển báo hướng dẫn, điều tiết giao thông và thông tin việc cấm đường.

Để bảo đảm lưu thông trên tuyến Quốc lộ 37B được an toàn, thông suốt, sớm khắc phục sự cố do bão lũ, Sở GTVT đề nghị Bộ GTVT công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão trên địa bàn tỉnh Nam Định để làm cơ sở triển khai các bước xử lý tiếp theo.

Hiện trạng đứt cầu phao Ninh Cường trên sông Ninh Cơ. Ảnh: Báo Nam Định & Tạp chí GTVT

Các bước tiếp theo gồm: trục vớt dàn bailey phía Trực Ninh, trục vớt các quả neo bị lũ cuốn trôi; sửa chữa phao, ponton, dàn bailey bị hư hỏng do bão, lũ, trong đó 1 dàn bailey bị lũ cuốn rơi xuống nước chưa xác định được hư hỏng do nước lũ vẫn đang rất lớn.

Sở GTVT Nam Định đã có văn bản báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam cho phép điều động khẩn cấp 1 dàn bailey từ Kho dự phòng tại Khu Quản lý đường bộ I, vận hành 2 cano phục vụ công tác đảm bảo giao thông, khắc phục sự cố; thuê máy xúc dọn dẹp bèo rác, bổ sung, làm mới các quả neo bị mất; thay mới neo cáp, dây chão, hệ thống điện; xích đúc D20, cột đèn trên phao và sửa chữa các hư hỏng khác để đảm bảo cầu phao hoạt động an toàn.

Kinh phí khắc phục sự cố liên quan đến cầu phao Ninh Cường Sở này dự kiến khoảng 4 tỷ đồng.