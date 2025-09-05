Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một tính năng trên Zalo, Messenger giúp người dùng nhắn tin thoải mái không lo bị đọc trộm

05-09-2025 - 15:55 PM | Kinh tế số

Hiện nay, nhiều nền tảng phổ biến tại Việt Nam đã triển khai mã hóa đầu cuối.

﻿Mã hóa đầu cuối là gì?

Mã hóa đầu cuối (End-to-End Encryption – mã hóa đầu cuối) là cơ chế bảo mật trong đó dữ liệu được mã hóa ngay trên thiết bị của người gửi và chỉ có thể giải mã trên thiết bị của người nhận. Trong suốt quá trình truyền đi, kể cả khi dữ liệu đi qua máy chủ trung gian hay hệ thống mạng, nội dung vẫn ở dạng “mã bí mật” mà bên thứ ba không thể đọc được. Nhờ đó, mã hóa đầu cuối giúp đảm bảo rằng chỉ có hai bên giao tiếp trực tiếp mới có quyền truy cập nội dung trao đổi.

Khác với các hình thức mã hóa thông thường như TLS/HTTPS (chỉ mã hóa dữ liệu khi di chuyển giữa thiết bị và máy chủ), mã hóa đầu cuối loại bỏ khả năng máy chủ đọc hoặc can thiệp vào nội dung tin nhắn. Điều này mang lại mức độ riêng tư và an toàn cao hơn, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro an ninh mạng ngày càng lớn

Vì sao mã hóa đầu cuối quan trọng?

Điểm mạnh lớn nhất của mã hóa đầu cuối là bảo vệ quyền riêng tư. Người dùng có thể yên tâm rằng chỉ họ và người nhận mới biết nội dung trao đổi, không lo dữ liệu bị lợi dụng cho quảng cáo hay rơi vào tay kẻ xấu.

Bên cạnh đó, công nghệ này còn giảm thiểu rủi ro rò rỉ thông tin, ngay cả khi máy chủ ứng dụng bị tấn công, tin tặc cũng chỉ thu được những chuỗi ký tự vô nghĩa, bởi khóa giải mã được lưu trữ riêng trên thiết bị cá nhân.

Tuy nhiên, mã hóa đầu cuối cũng tồn tại những hạn chế nhất định. Nếu người dùng làm mất khóa mã hóa hoặc quên mật khẩu giải mã, dữ liệu sẽ không thể khôi phục, dẫn đến nguy cơ mất thông tin vĩnh viễn.

Ngoài ra, quá trình mã hóa và giải mã tiêu tốn tài nguyên hệ thống, đôi khi có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của thiết bị. Ngoài ra, việc quản lý khóa mã hóa cũng đòi hỏi sự cẩn trọng để vừa đảm bảo an toàn, vừa duy trì khả năng truy cập dữ liệu khi cần thiết.

Dẫu vậy, xu hướng toàn cầu cho thấy lợi ích của mã hóa đầu cuối vượt trội hơn nhiều so với thách thức. Trong bối cảnh an ninh mạng ngày càng phức tạp, công nghệ này được xem như một “lá chắn” quan trọng, giúp người dùng an tâm khi trao đổi dữ liệu cá nhân và củng cố niềm tin trong môi trường số.

﻿Cách bật mã hóa đầu cuối trên ứng dụng Messenger và Zalo

Trong bối cảnh an ninh mạng ngày càng phức tạp, xu hướng toàn cầu cho thấy lợi ích của mã hóa đầu cuối vượt trội hơn nhiều so với thách thức. Các nền tảng nhắn tin lớn như Messenger, Zalo,… đều đã triển khai hỗ trợ tính năng này.

Người dùng có thể chủ động bật mã hóa đầu cuối trên các ứng dụng nhắn tin phổ biến như Messenger và Zalo theo các bước sau.

Cách bật tính năng mã hóa đầu cuối trên Messenger

Bước 1: Mở ứng dụng Messenger, vào Menu mở rộng, sau đó chọn Cài đặt.

Bước 2: Tiếp tục nhấn vào Quyền riêng tư & an toàn, rồi chọn Đoạn chat được mã hóa đầu cuối.

Bước 3: Bạn chọn Bộ nhớ an toàn sau đó chọn Bật bộ nhớ an toàn. Tiếp theo, bạn chọn cách để mở lịch sử chat, ở đây lựa chọn tốt nhất là tạo mã pin. Cuối cùng bạn nhập mã pin vào là xong.

Cách bật tính năng mã hóa đầu cuối Zalo

Bước 1: Bạn vào tin nhắn Zalo của người mà mình muốn mã hóa, sau đó bạn vào phần 3 gạch ở phía trên bên phải.

Bước 2: Bạn nhấn vào dòng Mã hóa đầu cuối (BETA).

Bước 3: Bạn nhấn vào dòng Nâng cấp mã hóa đầu cuối là mở xong tính năng.

Nhật Hạ

Nhịp Sống Thị Trường

