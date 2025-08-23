Một trợ lý AI "make in Việt Nam" tung tính năng mới, giúp tài xế tránh phạt nguội

Ngày 21-8, trợ lý ảo Kiki Auto, với hơn 1 triệu lượt cài đặt và sử dụng trên ô tô, chính thức ra mắt gói tính năng nâng cao "Kiki Auto Premium" từ tháng 8-2025, phục vụ đa dạng các nhu cầu lái xe với công nghệ hiện đại.

Kiki Auto có tính năng mới nào?

Các tính năng nâng cao bao gồm cảnh báo giao thông, báo cáo phạt nguội thông minh, bản tin AI đa chủ đề (ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo) và sổ địa chỉ cá nhân.

Trong đó, tính năng cảnh báo giao thông sẽ hiển thị các thông tin trên đường như tốc độ giới hạn tối đa, camera giao thông, các biển báo cấm dừng đỗ, cấm rẽ,... hỗ trợ người lái xe nắm bắt các thông tin giao thông khi di chuyển đến một khu vực không quá quen thuộc, giúp tránh vi phạm giao thông và bị phạt nguội.

Tính năng báo cáo phạt nguội thông minh tự động tra cứu và gửi kết quả tra cứu phạt nguội định kỳ, giúp người dùng an tâm lái xe và phát hiện sớm lỗi vi phạm để kịp thời xử lý.

Kiki Auto cán mốc một triệu lượt cài đặt trên xe ô tô tại Việt Nam vào tháng 12-2024

Bản tin AI trong gói tính năng nâng cao sẽ bao gồm bản tin thường và bản tin thể thao, trực tiếp phát tin tức với giọng đọc phát thanh viên "được hỗ trợ biên tập bởi AI" nhằm phục vụ nhu cầu cập nhật tin tức hằng ngày của người lái xe.

Sổ địa chỉ cá nhân giúp người dùng lưu sẵn địa chỉ để thuận tiện hơn khi ra lệnh chỉ đường. Thay vì nói cụ thể nơi đến, người dùng chỉ cần sử dụng địa chỉ được lưu sẵn với các tên gọi ngắn gọn như "nhà", "cơ quan", "quê"...

Trợ lý "make in Việt Nam" Kiki Auto được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư Zalo AI, dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo. Ra mắt vào cuối năm 2020, Kiki Auto cán mốc một triệu lượt cài đặt trên xe ô tô tại Việt Nam vào tháng 12-2024.

Với khả năng hiểu và tương tác thông minh bằng tiếng Việt, Kiki Auto giúp người dùng tối ưu hóa các tác vụ trên ô tô.

Hai tính năng quan trọng nhất của Kiki Auto là nghe nhạc và chỉ đường. Ngoài ra, Kiki Auto cũng đáp ứng đa dạng các nhu cầu khác như đọc tin tức, tra cứu thông tin, kiểm tra phạt nguội…

Để nâng cấp Kiki Auto Premium, người dùng đang sử dụng phiên bản Kiki Auto miễn phí chỉ cần mở cài đặt Kiki Auto trên màn hình Android và làm theo hướng dẫn. Ngoài ra, có thể truy cập Mini App hay Official Account (tài khoản chính thức) của trợ lý Kiki trên Zalo để tìm hiểu thêm thông tin.



