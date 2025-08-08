Một trong 3 "đại ngân hàng" của Nhật Bản, từng có thương vụ M&A lịch sử với Viettinbank, vừa được Thủ tướng đề nghị tham gia Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ Financial Group. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều 7/8, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp ông Hironori Kamezawa, Tổng Giám đốc Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) của Nhật Bản.

Mitsubishi UFJ Financial Group là một trong 3 "đại ngân hàng" của Nhật Bản (bên cạnh SMBC và Mizuho) với hơn 772 chi nhánh tại Nhật Bản và 76 chi nhánh trên thế giới. Năm 2020, doanh thu của MUFG đạt 46 tỷ USD, lợi nhuận đạt 2,7 tỷ USD. Đây cũng là một trong những tập đoàn tài chính toàn cầu lớn nhất thế giới.

Ngân hàng đã có hoạt động tại Việt Nam từ năm 1998. Năm 2013, MUFG mua lại 19,73% cổ phần của VietinBank, trở thành thương vụ M&A lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam tại thời điểm đó.

Tại cuộc gặp Thủ tướng, Tổng Giám đốc MUFG đánh giá Việt Nam là một trong những địa chỉ đầu tư hấp dẫn nhất trong khu vực, ngày càng quan trọng với các doanh nghiệp Nhật Bản. Lãnh đạo ngân hàng MUFG bày tỏ mong muốn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển trung tâm tài chính quốc tế bởi đây là bước đi quan trọng của Việt Nam và cũng là lĩnh vực thế mạnh của tập đoàn.

Ngoài ra, ngân hàng cho biết có thể hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và sáng kiến đổi mới sáng tạo Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm theo hướng bền vững, phát huy trách nhiệm đối với môi trường, xã hội của doanh nghiệp; hợp tác chuyển đổi xanh ngành ngân hàng – tài chính.

Thủ tướng đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả của MUFG tại Việt Nam, đặc biệt là kết quả hợp tác chiến lược với VietinBank trong hơn 10 năm vừa qua.

Đặc biệt Ngân hàng MUFG - Vietinbank đã phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức thành công 6 phiên tọa đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với các tập đoàn lớn của Nhật Bản để lắng nghe và giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị, củng cố niềm tin của nhà đầu tư Nhật Bản.

Thủ tướng hoan nghênh kế hoạch đầu tư, kinh doanh của tập đoàn trong thời gian tới. Thủ tướng đề nghị, với vai trò là ngân hàng uy tín hàng đầu trong cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, Ngân hàng MUFG tiếp tục tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng của Nhật Bản hợp tác, đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị MUFG tiếp tục trao đổi với Bộ Tài chính để tăng cường hợp tác, hoàn thiện khung pháp lý, triển khai xây dựng và vận hành trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và TPHCM. Cùng với đó, chia sẻ kinh nghiệm phát triển, góp ý xây dựng chính sách; thúc đẩy hợp tác trong phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các lĩnh vực mới nổi; phát triển thị trường vốn, thúc đẩy tài chính xanh và cơ chế tín chỉ carbon, tiếp cận nguồn vốn trong khuôn khổ Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC); thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp; tổ chức các hội nghị về đầu tư, phát triển tại Việt Nam để huy động nguồn lực, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các đối tác nước ngoài.



