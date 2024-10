MSB chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, MSB luôn tích cực thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội, hướng tới xây dựng nét đẹp văn hóa doanh nghiệp; đồng thời phát huy truyền thống "lá lành đùm lá rách", thúc đẩy xã hội phát triển bền vững. Hoạt động ủng hộ 10 tỷ đồng cũng không nằm ngoài định hướng này. Số tiền trên đã được đại diện ngân hàng trao tặng tại chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi cả nước do Thủ tướng Chính phủ chủ trì ngày 05/10 tại Hà Nội. "Chúng tôi hi vọng nghĩa cử thiết thực này sẽ mang đến nơi an cư ổn định, góp phần tạo giá đỡ an sinh, giúp người nghèo có cơ hội cải thiện cuộc sống, từng bước hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng và đổi mới đất nước" – Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng Giám đốc MSB chia sẻ.

Theo số liệu thống kê hồi quý 1 năm 2024, tỷ lệ nghèo tính chung toàn quốc (gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo) là 5,71%; tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo là gần 1,6 triệu hộ. Mặt khác, bão Yagi và những thiên tai hệ lụy gần đây đã ảnh hưởng nghiệm trọng đến đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo. Với truyền thống "lá lành đùm lá rách", đồng thời giữ vai trò, vị thế là tổ chức trong ngành "xương sống" của nền kinh tế, MSB cam kết nêu cao tinh thần tương thân tương ái, đồng hành cùng người dân đúng như tôn chỉ hoạt động. Việc ủng hộ ngân sách xóa nhà tạm, nhà dột nát là món quà mang ý nghĩa nhân văn và sự sẻ chia mà MSB muốn gửi gắm tới địa phương, nhằm động viên tinh thần người dân an tâm sinh kế, có thêm động lực vươn lên.

Trước đó, MSB cũng đã triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa nhằm nối dài hành trình nhân văn mà MSB đã không ngừng theo đuổi. Theo đó, ngày 10/9/2024, chia sẻ với những tổn thất của người dân các tỉnh miền Bắc sau cơn bão Yagi, MSB đã ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Trong tháng 10, Ủy ban nhân dân cùng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức lễ khánh thành và khai giảng năm học mới tại Trường PTDTBT THCS Huy Giáp - công trình được xây dựng từ nguồn tài trợ 2 tỷ đồng từ MSB. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng cam kết sẽ ủng hộ hơn 2,4 tỷ đồng để xây dựng dãy nhà 4 phòng học cho học sinh điểm trường Pủng Bón, thuộc trường PTDTBT Tiểu học Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Những hoạt động này nhằm tạo môi trường học tập an toàn, khang trang, hiệu quả cho các em học sinh nuôi dưỡng ước mơ chinh phục con chữ, đồng thời chung tay thúc đẩy sự đổi mới trong công tác giáo dục tại địa phương.

Cuối năm 2023, cũng tại tỉnh Cao Bằng, MSB ủng hộ xây dựng 22 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Bảo Lâm. Nghĩa cử này, bên cạnh việc đồng hành cùng người dân từng bước thay đổi cuộc sống, cũng thể hiện sự tích cực, chủ động của ngân hàng với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian tới, MSB sẽ tích cực triển khai các chương trình thiện nguyện ý nghĩa, mang giá trị tích cực tới cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt.