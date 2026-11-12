MSB đang thiết kế lại trải nghiệm tài chính cá nhân như thế nào?

‏Từ giao dịch trực tuyến đến một hành trình tài chính liền mạch‏

‏Khi mở tài khoản, đăng ký thẻ hay vay vốn đều có thể thực hiện trên điện thoại, lợi thế của ngân hàng số không còn đơn thuần nằm ở khả năng giao dịch trực tuyến. Điều người dùng cần hơn là một hành trình thuận tiện, nơi các nhu cầu tài chính được kết nối và xử lý nhanh chóng trên cùng một nền tảng.‏

‏Đây cũng là hướng phát triển của MSB Digital Bank – nền tảng số chuyên biệt dành cho khách hàng cá nhân, ra mắt trong dịp ngân hàng kỷ niệm 35 năm thành lập. Thay vì chỉ tập trung vào các giao dịch cơ bản, nền tảng tích hợp quản lý thẻ, tín dụng số, giải pháp sinh lời, bảo hiểm trực tuyến, mua sắm qua Marketplace và chương trình khách hàng thân thiết MSB Rewards.‏

‏‏Cách tiếp cận này mở rộng vai trò của ứng dụng ngân hàng: từ nơi thực hiện từng giao dịch riêng lẻ thành một hệ sinh thái đáp ứng nhiều nhu cầu tài chính trong đời sống hằng ngày. Khách hàng không chỉ chuyển tiền hay kiểm tra số dư, mà còn có thể tiếp cận các giải pháp tài chính và tiện ích liên quan ngay trong cùng một hành trình.‏

‏Rút ngắn thời gian, đơn giản hóa trải nghiệm‏

‏Một trải nghiệm số tốt trước hết phải giúp khách hàng hoàn thành công việc với ít thao tác và thời gian chờ đợi hơn. Với MSB Digital Bank, định danh và mở tài khoản có thể hoàn tất trong 1–3 phút; toàn bộ hành trình đăng ký thẻ tín dụng cũng được thực hiện 100% trên nền tảng số (trong đó khoảng 60% thẻ tín dụng mới được phê duyệt online); AI cũng được ứng dụng trong hoạt động tín dụng, giúp rút thời gian phê duyệt xuống khoảng 10 phút.‏

‏Đáng chú ý, quy trình tín dụng số không tài sản bảo đảm được thiết kế hoàn toàn trực tuyến, với cơ chế phê duyệt tự động và thời gian giải ngân khoảng 3 phút.‏

‏Những cải tiến này cho thấy chuyển đổi số không chỉ nằm ở giao diện ứng dụng. Phía sau trải nghiệm đơn giản là việc tái thiết kế quy trình, tự động hóa xử lý và ứng dụng công nghệ vào các khâu xác thực, đánh giá hồ sơ, ra quyết định. Mục tiêu là giảm những bước chờ đợi không cần thiết, đồng thời giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn.‏

‏Cá nhân hóa để khách hàng chủ động quản lý tài chính‏

‏Nhanh hơn là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để tạo nên khác biệt. Khi một nền tảng tích hợp ngày càng nhiều sản phẩm, thách thức tiếp theo là giúp mỗi khách hàng tìm được giải pháp phù hợp thay vì phải tự tìm kiếm giữa hàng loạt lựa chọn.‏

‏MSB Digital Bank hướng tới giải quyết bài toán này bằng khả năng cá nhân hóa giao diện, đặc quyền và gợi ý sản phẩm dựa trên thông tin, đặc điểm và hành vi tài chính của người dùng. Thay vì cung cấp trải nghiệm giống nhau cho tất cả, nền tảng này hướng đến việc đưa những tính năng và ưu đãi phù hợp đến đúng nhóm khách hàng.‏

‏Khi kết hợp với hệ sinh thái gồm tín dụng, giải pháp sinh lời và các dịch vụ khác, cách tiếp cận này mở ra khả năng hỗ trợ khách hàng quản lý dòng tiền chủ động hơn. Lúc này, giá trị của ngân hàng số vì thế không chỉ là tốc độ giao dịch, mà còn nằm ở khả năng kết nối các nhu cầu tài chính và giúp người dùng lựa chọn giải pháp phù hợp với từng giai đoạn của cuộc sống.‏

‏Bước chuyển trong chiến lược số của MSB‏

‏MSB Digital Bank nằm trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện của MSB, được xây dựng trên nền tảng công nghệ Backbase và tích hợp các lớp bảo mật như FIDO, xác thực khuôn mặt và giải pháp bảo vệ ứng dụng di động. Đây là cơ sở để ngân hàng phát triển trải nghiệm số theo hướng liền mạch, cá nhân hóa và an toàn hơn.‏

‏Bên cạnh đó, việc đầu tư vào nền tảng số cũng phản ánh cách MSB chuyển hóa những giá trị đã tích lũy thành các giải pháp phù hợp với nhu cầu mới. Nếu nền tảng của một ngân hàng được xây dựng qua năng lực phục vụ và niềm tin của khách hàng, thì trong môi trường số, những giá trị ấy cần tiếp tục được thể hiện qua từng thao tác, từng quyết định tài chính và chất lượng trải nghiệm hằng ngày.‏

‏MSB Digital Bank mang tới hệ sinh thái tiện ích tài chính đa dạng, tối ưu hóa giao diện theo từng hành vi của khách hàng, đồng thời tích hợp giải pháp công nghệ bảo mật đa tầng.

‏Việc MSB được vinh danh ở hạng mục "Thương hiệu Việt lan tỏa bản sắc của năm" tại Better Choice Awards 2026 cũng đặt hành trình đổi mới này trong câu chuyện rộng hơn về cách một thương hiệu Việt kế thừa nền tảng quá khứ để tạo ra giá trị mới.‏

‏Sau 35 năm, giá trị của một ngân hàng không chỉ được đo bằng quy mô hay số lượng dịch vụ cung cấp, mà còn bằng cách những dịch vụ ấy hiện diện trong cuộc sống của khách hàng. Khi công nghệ cho phép các giao dịch trở nên nhanh chóng, lợi thế khác biệt sẽ nằm ở khả năng thấu hiểu nhu cầu và giúp mỗi người chủ động hơn với những quyết định tài chính của mình.‏

‏Với MSB Digital Bank, hành trình thiết kế lại trải nghiệm tài chính cá nhân vì thế không dừng ở việc số hóa các dịch vụ hiện hữu. Đó là bước chuyển từ phục vụ từng giao dịch sang đồng hành cùng nhiều nhu cầu tài chính trong một hành trình thống nhất – cách MSB đưa những giá trị đã tích lũy đến gần hơn với đời sống hiện đại.