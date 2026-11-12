‏VietinBank cung cấp bộ giải pháp giúp hộ kinh doanh ghi nhận giao dịch, tổng hợp doanh thu dễ dàng‏

‏VietinBank và VNPAY trang bị loa thông báo biến động số dư và bộ giải pháp cho hộ kinh doanh‏

‏Đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số, VietinBank phối hợp với VNPAY triển khai bộ giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số gồm VNPAY-QR, PhonePOS (biến điện thoại thành thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ), SmartPOS và Cổng thanh toán. Hộ kinh doanh cũng được trang bị ngay loa thông báo giao dịch khi đăng ký một trong các giải pháp trên.‏‏

‏Với bộ giải pháp này, chủ cửa hàng nhận biết ngay doanh thu khi có phát sinh, sau đó được tổng hợp tự động thông qua phần mềm quản lý bán hàng. Nhờ đó, người bán không còn nỗi lo thất thoát hay phải ghi chép thủ công. ‏

‏Anh Hoàng, chủ một tiệm thuốc tại phường Vĩnh Tuy (Hà Nội), cho biết: "Tôi chủ động tìm kiếm giải pháp phù hợp với quy mô cửa hàng. Vì cần công cụ dễ sử dụng, chi phí hợp lý và không đòi hỏi nhiều nhân sự vận hành nên tôi chọn giải pháp của VietinBank. Tôi cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ tư vấn nên nhanh chóng làm quen với các công cụ mới".‏

‏Chị Hồng - chủ tiệm quần áo ở phố cổ Hà Nội cho biết giải pháp thanh toán qua mã VNPAY-QR giúp chị thu hút được nhiều khách quốc tế. Với mã QR này, khách nước ngoài có thể quét và thanh toán trực tiếp, không cần tải thêm ứng dụng hay đổi tiền mặt. Ngoài ra, cửa hàng cũng dễ dàng tổng hợp doanh thu cuối kỳ khi có phần mềm quản lý bán hàng.‏

‏Thông qua hệ sinh thái giải pháp và các chính sách hỗ trợ thiết thực, VietinBank và VNPAY hướng đến đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số theo cách phù hợp với từng nhu cầu, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh.‏

VietinBank trang bị loa thông báo giao dịch cho hộ kinh doanh sử dụng bộ giải pháp thanh toán và nộp thuế số.

‏Hộ kinh doanh đăng ký sử dụng một trong những giải pháp Thanh toán số sẽ được tặng giải pháp Nộp thuế số (phần mềm quản lý bán hàng, hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử và chữ ký số), miễn phí đến hết năm 2028. Để được tư vấn và hỗ trợ giải pháp, hộ kinh doanh liên hệ số điện thoại *3388 (hotline của VNPAY).