MSB hợp tác VNG nâng tầm trải nghiệm tài chính số

Ngày 11/8/2025, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) và Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược nhằm phát huy thế mạnh của hai bên trong lĩnh vực tài chính và công nghệ. Sự hợp tác này đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình 34 năm đồng hành phát triển các giải pháp tài chính số toàn diện, cá nhân hóa và thuận tiện dành cho khách hàng của MSB.

MSB ChatBanking - Bước tiến đột phá với trải nghiệm ngân hàng "0 app onboarding"

Thông qua Biên bản ghi nhớ hợp tác, MSB và VNG thống nhất hợp tác nhằm phát huy tối đa thế mạnh cốt lõi của mỗi bên – trong đó, VNG với năng lực công nghệ và hệ sinh thái nền tảng số mạnh mẽ, cùng MSB với kinh nghiệm và chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ liền mạch, thuận tiện và thân thiện trên nền tảng Zalo.

Cụ thể, MSB đã phát triển và tích hợp các sản phẩm, dịch vụ tài chính số của mình trên Zalo và lần đầu tiên ra mắt MSB ChatBanking giúp người dùng tiếp cận dịch vụ ngân hàng một cách dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện qua nền tảng Zalo. Đây là kênh giao dịch trực tuyến tài chính ngay trên nền tảng Zalo, cho phép khách hàng mở tài khoản thanh toán thông qua liên kết VNeID một cách thuận tiện mà không cần tải ứng dụng ngân hàng.

Đại diện MSB và VNG tại lễ ký kết ngày 11/8/2025

MSB ChatBanking không chỉ là sản phẩm số đầu tiên của MSB trên nền tảng Zalo, mà còn là bước đột phá trong ngành ngân hàng với mô hình "0 app onboarding" – mở tài khoản thanh toán không cần app – giúp người dùng trải nghiệm đầy đủ các tiện ích như trên ứng dụng ngân hàng truyền thống nhưng qua giao diện Zalo quen thuộc.

Đặc biệt, MSB ChatBanking được tích hợp công nghệ AI nhằm hỗ trợ người dùng trong suốt hành trình trải nghiệm, từ khâu tư vấn, hướng dẫn mở tài khoản, đến thực hiện các giao dịch tài chính nhanh chóng và bảo mật.

Nâng tầm trải nghiệm tài chính số

Việc triển khai các giải pháp tài chính số ngay trên nền tảng Zalo không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách giữa ngân hàng và khách hàng mới, mà còn mở ra một hệ sinh thái tài chính hiện đại, tiện lợi và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Đây là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu của MSB trong việc dẫn đầu về trải nghiệm tài chính số, đồng hành cùng người dùng trên hành trình quản lý tài chính thông minh và hiệu quả trong kỷ nguyên số.

Thông qua việc tích hợp dịch vụ tài chính của MSB trên nền tảng Zalo – môi trường số phổ biến và quen thuộc với hàng triệu người dùng tại Việt Nam, khách hàng có thể dễ dàng mở tài khoản thanh toán và thực hiện giao dịch tài chính mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác đơn giản trên MSB ChatBanking, mà không cần cài đặt hay đăng nhập ứng dụng ngân hàng truyền thống. Bên cạnh đó, người dùng sẽ được trải nghiệm hành trình tài chính số mượt mà, thân thiện và cá nhân hóa, được thiết kế tối ưu theo thói quen sử dụng của người dùng Zalo, giúp tiết kiệm thời gian và mang lại cảm giác gần gũi trong từng thao tác.

Phát biểu tại lễ ký kết, Ông Nguyễn Hoàng Linh – Tổng Giám đốc Ngân hàng MSB cho biết: "Sự hợp tác giữa MSB và VNG là minh chứng cho định hướng đổi mới và lấy người dùng làm trung tâm. Bằng việc tận dụng nền tảng số quen thuộc như Zalo và loại bỏ rào cản về công nghệ, khách hàng – đặc biệt là các chủ hộ kinh doanh và khách hàng trẻ – có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính nhanh chóng, linh hoạt và dễ dàng hơn"

Cũng tại buổi lễ, ông Kelly Wong - Tổng Giám đốc VNG Group, chia sẻ: "Với năng lực công nghệ của VNG và sự am hiểu thị trường tài chính của MSB, chúng tôi kỳ vọng hợp tác này sẽ tạo ra những trải nghiệm tài chính số đột phá nhưng thân thiện với người dùng, góp phần thúc đẩy sâu rộng quá trình chuyển đổi số, mang lại giá trị thiết thực cho xã hội".

Chi tiết về các giải pháp dành cho khách hàng cá nhân vui lòng xem tại đây hoặc liên hệ hotline 24/7: 1900 6083.