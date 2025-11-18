MSB khẳng định vị thế với cú đúp giải thưởng APEA 2025

Ra đời từ năm 2007, Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) là giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực, tôn vinh những doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong phát triển bền vững và đổi mới. Vượt qua nhiều tên tuổi lớn trong khu vực, MSB đã xuất sắc được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng: "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á" và "Thương hiệu truyền cảm hứng", đánh dấu bước tiến mới của thương hiệu Việt trên hành trình hội nhập khu vực.

Giải thưởng "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á" là sự ghi nhận cho năng lực phát triển toàn diện và bền vững của MSB trong năm qua. Với nền tảng tài chính vững mạnh và chiến lược quản trị rủi ro chặt chẽ, MSB đạt mức tăng trưởng ấn tượng: tổng tài sản gần 320.200 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 20% so với năm 2023; lợi nhuận trước thuế đạt 6.903 tỷ đồng, tăng hơn 18%. Ngân hàng hiện sở hữu mạng lưới hơn 260 chi nhánh, phòng giao dịch cùng quan hệ đại lý với gần 400 ngân hàng tại 55 quốc gia, phục vụ hơn 6 triệu khách hàng cá nhân và 1.000 khách hàng doanh nghiệp. Thành quả này phản ánh năng lực điều hành hiệu quả, mô hình kinh doanh linh hoạt cùng định hướng tăng trưởng bền vững mà MSB kiên trì theo đuổi trên hành trình trở thành ngân hàng được tin yêu nhất Việt Nam.

Thương hiệu truyền cảm hứng - Khẳng định giá trị nhân văn và đổi mới không ngừng

Bên cạnh thành tích kinh doanh nổi bật, giải thưởng "Thương hiệu truyền cảm hứng" vinh danh những nỗ lực không ngừng của MSB trong việc kiến tạo giá trị thuận ích cho cuộc sống. Ngân hàng đã tiên phong triển khai hàng loạt sáng kiến công nghệ như cho vay doanh nghiệp siêu tốc, phát hành thẻ tín dụng bằng AI, hiện đại hóa hệ thống ngân hàng lõi và phát triển nền tảng ngân hàng tương tác, góp phần tối ưu hóa trải nghiệm và gia tăng kết nối với khách hàng. Hơn thế, MSB còn chú trọng phát triển con người, thúc đẩy văn hóa sáng tạo, và lan tỏa tinh thần sống tích cực qua nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội.

Chính sự kết hợp hài hòa giữa đổi mới - nhân văn - bền vững đã giúp MSB trở thành một thương hiệu Việt truyền cảm hứng, góp phần khẳng định hình ảnh doanh nghiệp tiên phong trong khu vực.

Thành công này không chỉ là niềm tự hào của riêng MSB, mà còn là minh chứng cho sức mạnh và bản lĩnh của doanh nghiệp Việt hiện đại – những người dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi để kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn.

Với "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025, MSB tiếp tục hành trình "kiến tạo giá trị thuận ích cho cuộc sống", khẳng định vai trò tiên phong của một doanh nghiệp Việt Nam năng động, sáng tạo và đầy cảm hứng trên con đường hội nhập toàn cầu.