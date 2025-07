MSH Group chính thức trở thành đơn vị phát triển dự án The An Heritage

Dự án do Công ty TNHH Phát triển Đô thị Bắc Hội An làm chủ đầu tư - thuộc hệ sinh thái của Fanaé Group, hướng tới kiến tạo một biểu tượng sống mới cho khu vực miền Trung – nơi tinh hoa văn hóa bản địa được hòa quyện tinh tế cùng phong cách sống chuẩn quốc tế.

Cái bắt tay chiến lược giữa Công ty TNHH Phát triển Đô thị Bắc Hội An và MSH Group

Sự kết hợp giữa Công ty TNHH Phát triển Đô thị Bắc Hội An – chủ đầu tư uy tín và MSH Group – đơn vị phát triển giàu kinh nghiệm, hứa hẹn tạo cú hích lớn cho thị trường BĐS Hội An. Đây là thời điểm vàng đầu tư khi có những bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng, du lịch và dòng vốn đầu tư.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, Công ty TNHH Phát triển Đô thị Bắc Hội An - thành viên của Tập đoàn Fanaé Group là đơn vị uy tín, chuyên nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh và phát triển bất động sản chất lượng cao theo xu hướng nghỉ dưỡng xanh, tiện ích phức hợp có giá trị bền vững. Với sứ mệnh đóng góp cho cộng đồng, lan tỏa giá trị di sản, kiên định với giá trị cốt lõi "Chất lượng – Hiện đại – Thân thiện môi trường – Lợi nhuận bền vững cho khách hàng", chủ đầu tư đã khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu uy tín, có tầm ảnh hưởng lớn tại thị trường miền Trung – đặc biệt là khu vực Đà Nẵng.

Không đơn thuần là một doanh nghiệp phát triển dự án, đây là nơi quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu chuyên môn, giàu tâm huyết – những người am hiểu sâu sắc bản sắc địa phương, đồng thời nhạy bén trong nắm bắt xu hướng phát triển đô thị hiện đại. Mỗi công trình mà Bắc Hội An kiến tạo đều là sự hòa quyện giữa giá trị văn hóa bản địa và hơi thở đương đại, mở ra không gian sống lý tưởng cho cư dân và cộng đồng.

Với phương châm "Gắn kết – Cống hiến – Tận tâm", đơn vị không chỉ chú trọng đến chất lượng quy hoạch và thiết kế mà còn đặt con người vào vị trí trung tâm trong mọi hoạt động. Chủ đầu tư đã tạo nên những khu đô thị sống động, có bản sắc, vừa đảm bảo hiệu quả đầu tư, vừa nuôi dưỡng giá trị bền vững cho tương lai.

Bắc Hội An cũng chính là chủ đầu tư của hàng loạt dự án bất động sản nổi bật tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung, ghi dấu ấn với chiến lược phát triển bền vững, bài bản và hiệu quả. Nhờ vào năng lực triển khai thực tế và uy tín trên thị trường, công ty đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều nhà đầu tư và cư dân – những người đang tìm kiếm không chỉ là một chốn an cư, mà còn là một cộng đồng đáng sống, một tương lai vững vàng.

MSH Group – Kinh nghiệm dày dạn, nâng tầm giá trị thực

Hơn 1 thập kỷ gắn bó trong lĩnh vực bất động sản cao cấp, MSH Group đã từng bước khẳng định vị thế của mình thông qua loạt dự án trải dài từ Bắc vào Nam. Không chỉ đảm nhiệm vai trò phát triển dự án, MSH Group còn tham gia sâu vào quá trình tư vấn chiến lược, xây dựng sản phẩm, marketing – bán hàng và quản lý vận hành. Mỗi dự án mà doanh nghiệp tham gia đều để lại dấu ấn riêng, thể hiện rõ năng lực triển khai thực tế và tầm nhìn thị trường.

Danh sách các dự án mà MSH Group từng góp mặt là minh chứng rõ ràng cho năng lực toàn diện và sự đa dạng trong kinh nghiệm thực chiến với KVG Mozzadiso, Vinaconex Diamond Tower, Tokyu Retreat, Trust City,... MSH Group luôn giữ vững tinh thần "tạo giá trị thực", tối ưu hóa trải nghiệm sống và phát triển bền vững cùng cộng đồng.

Chính nền tảng đó đã giúp MSH Group được Công ty TNHH Phát triển Đô thị Bắc Hội An tin tưởng lựa chọn là đơn vị phát triển dự án The An Heritage – đại đô thị nghỉ dưỡng tích hợp duy nhất mang chuẩn sống Global giữa lòng di sản. Sự kết hợp giữa một chủ đầu tư giàu tâm huyết, am hiểu địa phương với một đơn vị phát triển có kinh nghiệm thực chiến như MSH Group không chỉ khẳng định năng lực triển khai thực tế, mà còn mở ra kỳ vọng về một biểu tượng sống mới – nơi giao thoa giữa văn hóa bản địa và nhịp sống hiện đại.

MSH Group đạt giải Cầu Vàng - Top 10 sàn giao dịch bất động sản xuất sắc tại Việt Nam do Hiệp hội môi giới Bất động sản Việt Nam trao tặng

The An Heritage – Đại đô thị nghỉ dưỡng sống Global giữa lòng di sản

Tọa lạc trên cung đường tỷ đô Lạc Long Quân, The An Heritage sở hữu vị trí không thể sao chép: ven biển An Bàng, mặt sông Cổ Cò, liền phố cổ Hội An. Đây là một trong những quỹ đất ở đô thị ven biển cuối cùng tại trung tâm Hội An, với 100% sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài – lợi thế hiếm có tại thành phố du lịch trọng điểm này.

Đặc biệt, dự án nằm ngay cạnh đường Nguyễn Chí Thanh – huyết mạch mới kết nối trực tiếp vào phố cổ qua cầu Nguyễn Duy Hiệu. Đây cũng là tuyến chính đón khách từ sân bay Đà Nẵng đi thẳng vào phố cổ. Đặc biệt The An Heritage là dự án đầu tiên và duy nhất tại Hội An phát triển theo mô hình đô thị nghỉ dưỡng tích hợp - sống global giữa lòng di sản, với 100+ tiện ích all-in-one quốc tế. Cư dân có thể trải nghiệm cùng gia đình đa dạng từ trường học quốc tế Sky-Line, khu y tế nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, hhệ thống sân golf quốc tế,...

Không chỉ vậy, dự án ghi dấu ấn nhờ thiết kế đẳng cấp: nhà cao 4–5 tầng, trần tầng 1 cao tới 4,8m, 100% nhà có từ 2 mặt thoáng trở lên (trước mặt tiền, sau mặt vườn, hồ bơi), có hố chờ thang máy– những tiêu chuẩn kiến trúc hiếm gặp tại Hội An. Đây là điểm lợi thế giúp tối ưu và khai thác công năng sử dụng, hướng tới những bài toán kinh doanh đa dạng, bền vững và tạo dòng tiền đột phá cho nhà đầu tư.

Với mật độ xây dựng dưới 30% và tỷ lệ cây xanh/người cao gấp 20 lần quy chuẩn Việt Nam, The An Heritage không chỉ mang đến không gian sống xanh – khoáng đạt – bền vững mà còn định hình một lối sống thượng lưu giữa lòng di sản.

Cùng với tiềm năng vốn có, sự kết hợp đầy uy tín giữa tầm nhìn toàn quốc của MSH Group và kinh nghiệm của chủ đầu tư Bắc Hội An, The An Heritage chính là "cú hích" lớn đưa Hội An bước vào kỷ nguyên mới – nơi định nghĩa chuẩn mực sống thượng lưu cho cộng đồng tinh hoa.

Đại đô thị nghỉ dưỡng The An Heritage – Sống global giữa lòng di sản

