MTTQ Việt Nam tiếp nhận hơn 5 tỷ đồng từ Binance Charity ủng hộ đồng miền Trung khắc phục bão lụt

Ông Nguyễn Hải Nam, Phó chánh văn phòng Trung ương MTTQ Việt Nam tại TP.HCM, gửi lời cảm ơn đến doanh nghiệp đã dành những tình cảm tốt đẹp, sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do bão lụt gây ra.



Ông Nguyễn Nguyễn Hải Nam, Phó chánh văn phòng Trung ương MTTQ Việt Nam, tiếp nhận khoản ủng hộ từ quỹ Binance Charity.

"Trong những thời khắc khó khăn, mỗi đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần đều vô cùng đáng quý để MTTQ có thể kịp thời triển khai các hoạt động cứu trợ kịp thời cho đồng bào ở những tỉnh đang bị ảnh hưởng", ông Nguyễn Hải Nam chia sẻ.



Bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại nặng nề người dân phải gánh chịu do cơn lũ lịch sử gây ra, ông SB Seker, Giám đốc Binance khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC), nói: "Chúng tôi hy vọng khoản đóng góp này phần nào sẽ hỗ trợ kịp thời cho những người đang đối mặt với muôn vàn khó khăn, đồng thời giúp các cộng đồng địa phương tái thiết mạnh mẽ hơn".

Trao đổi với lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện Binance Charity thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng, từ hỗ trợ khẩn cấp nỗ lực tăng cường khả năng thích ứng bền vững.

Trước đó, Binance Charity đã đồng hành cùng người dân Việt Nam thông qua nhiều chiến dịch như cứu trợ đồng bào trong vùng ảnh hưởng của bão Yagi, tài trợ hệ thống máy lọc nước mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hay hỗ trợ thiết bị cho tuyến đầu chống dịch thời điểm đại dịch Covid 19.

Binance Charity Foundation (BCF) là tổ chức từ thiện phi lợi nhuận được thành lập bởi Binance, tập trung vào các sáng kiến công nghệ mới. BCF hướng đến việc ứng dụng công nghệ để tạo ra sự minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả trong các hoạt động từ thiện. Từ các chiến dịch hỗ trợ giáo dục, y tế, đến phát triển cộng đồng và môi trường, BCF đã có mặt tại hơn 30 quốc gia, mang lại lợi ích cho hơn 3,5 triệu người trên toàn cầu thông qua nhiều dự án khác nhau.





